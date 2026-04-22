Quiso "remodelar" su baño, pero con lo ajeno: terminó en el calabozo tras intentar llevarse hasta el inodoro de una casa

Un hecho tan curioso como insólito se registró en la madrugada de este martes en Chimbas , cuando un hombre de 29 años fue detenido luego de ingresar a una vivienda con intenciones de robo y apuntar directo al baño: quiso llevarse un inodoro y un lavamanos.

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Todo ocurrió alrededor de las 05.40 en una casa de Villa Unión, en la intersección de calle 25 de Mayo y Justo Olmos. Personal policial de la Motorizada N° 5 llegó al lugar tras un alerta del CISEM que advertía sobre ruidos sospechosos en el fondo del domicilio.

Al arribar, los efectivos observaron a un sujeto saliendo de la vivienda. Al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido a los pocos metros.

El propietario de la casa, un hombre de 40 años, relató que se despertó por los ruidos y alcanzó a ver al intruso escapar luego de arrojar algunos elementos. Al revisar, constató que el sospechoso había intentado sustraer del baño un inodoro y un lavamanos, provocando daños tanto en los artefactos como en el ingreso a la vivienda.

El caso quedó caratulado como robo en grado de tentativa y violación de domicilio, con intervención de la Comisaría 26ª. En el lugar trabajó el ayudante fiscal Mario Quiroga, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

El detenido fue identificado como Ruiz, de 29 años, con domicilio en el Loteo API 2, en Chimbas.