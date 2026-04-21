El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

En al menos cinco mineras sanjuaninas se han producido movimientos y recambios recientes de colaboradores en áreas clave.

Como no se vio hace mucho tiempo, el sector de las mineras sanjuaninas viene atravesando en el último semestre un verdadero “mercado de pases”. En los principales proyectos metalíferos de la provincia se multiplican los cambios de nombres, las salidas inesperadas y los cargos que, por ahora, siguen sin reemplazo.

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Detrás de cada movimiento no sólo hay decisiones empresarias sino señales sobre el rumbo que cada compañía busca imprimir en una etapa clave para la actividad.

Los cambios

El caso más evidente es el de Vicuña. El proyecto integrado por Josemaría y Filo del Sol fue el que más movimientos concentró desde fines de 2025. En noviembre pasado, en la sociedad entre Lundin Mining y BHP asumió su primer CEO, Ron Hochstein, un paso que marcó el inicio de una nueva etapa enfocada en el desarrollo del megaproyecto de cobre.

A ese reordenamiento se sumó en marzo de este año la llegada de Marcelo Agulles al área de Comunicaciones, un puesto que había quedado vacante tras la salida de Carolina Laumann en la primavera de 2025.

Antes, en el semestre anterior también fue muy movido: de Buenos Aires llegó Caterina Dzugala para asumir como Directora de Comunicaciones y José Morea, country director de Vicuña se vino desde Australia. Paralelamente se fue un histórico; Alfredo Vitaller, quien venía desempeñándose durante 20 años como vicepresidente de Asuntos Corporativos. Ahora está en el proyecto Lunahuasi, del grupo NGEX propiedad de Lundin.

Las minas de oro

El movimiento de Agulles a Vicuña dejó un hueco relevante en Gualcamayo. El histórico responsable de comunicaciones de la mina de oro de Jáchal -propiedad del grupo Aisa que lidera el español Juan José Retamero- dejó vacante un rol que ocupó durante 15 años.

Hasta ahora, la mina de oro jachallera no definió reemplazo, aunque en el sector dan por hecho que la designación llegará en el corto plazo.

En Barrick, con la mina de oro Veladero a la cabeza, se produjo una de las salidas que más ruido generó en el ambiente empresario sanjuanino. La reciente desvinculación de Analía García, gerenta de Relaciones Gubernamentales, tomó por sorpresa al sector de proveedores mineros iglesianos. García había logrado articular vínculos con cámaras de proveedores de Iglesia, una tarea sensible en el esquema operativo de la mina.

Si bien la empresa no comunicó oficialmente los motivos ni su reemplazo, en el entorno empresarial circulan versiones sobre un conflicto interno que habría escalado hasta una denuncia, en medio de tensiones vinculadas a contratos con proveedores.

Mucho antes del semestre analizado, en setiembre del 2025, Mark Bristow, presidente y CEO desde 2018, que visitó varias veces San Juan, dejó su cargo y en su lugar fue designado MarK Hill.

En Calingasta y Ullum

En El Pachón, proyecto de cobre de Glencore, los cambios combinan cierre de etapa y renovación interna. La salida de Jorge Sausset -histórico gerente de Relaciones Institucionales- días atrás marca el fin de un ciclo de casi dos décadas vinculado al desarrollo del yacimiento. Aunque se retiró formalmente, fuentes del sector dicen que seguirá colaborando como asesor externo, aportando su conocimiento y la relación con el Ministerio de Minería.

En paralelo, la compañía avanzó con una reconfiguración de su equipo con fuerte impronta local. Designó al abogado Marcos Conca como responsable de la gerencia de Asuntos Corporativos y Legales, ampliando sus funciones dentro del proyecto, y confirmó a María Eugenia Basualdo como nueva gerente de Relaciones Comunitarias, con experiencia acumulada en el territorio.

El escenario se completa con Hualilán, el proyecto de oro en Ullum que recientemente inició producción mediante un esquema de procesamiento en la planta de Casposo. Allí no se registraron cambios en la primera línea, aunque sí incorporaciones en distintos niveles operativos, sin modificaciones en cargos jerárquicos.

Lo cierto es que estos movimientos dejan ver como cada compañía ajusta su estructura para enfrentar una etapa que se plantea desafiante y promisoria para la minería sanjuanina, tanto en lo técnico como en la relación con las comunidades, los medios y los proveedores.