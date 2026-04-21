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Colorida y con juegos: la sala de espera de oncología infatil en el Hospital Rawson estrenó renovación

Orrego acompañó en ese rincón tan especial del Hospital Rawson la inauguración de las mejoras que son resultado de un trabajo conjunto entre Gobierno de San Juan, FundaMe y la empresa Adium Argentina, para optimizar la calidad de vida de pacientes y sus familiares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Marcelo Orrego participó este martes de la inauguración de las obras de remodelación de la sala de espera de Hematología y Oncología infanto juvenil en el Hospital Rawson, una iniciativa que se llevó adelante en colaboración con la Fundación FundaMe y la empresa Adium Argentina.

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Este espacio es clave en esta área del prestigioso centro de salud sanjuaninos que concentra a todos pacientes de entre 0 y 18 años, con obra social o no, que luchan contra el cáncer. En tratamiento hay alrededor de 150 niños y adolescentes, y por día se atienden en consulta alrededor de 15 casos.

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En este sentido, a partir de un relevamiento realizado junto a los profesionales que trabajan en el área, se identificaron necesidades específicas y se definieron las intervenciones orientadas a mejorar la experiencia de los pacientes y sus acompañantes.

El gobernador puntualizó en la importancia de trabajar mancomunadamente, sectores públicos, privados y sociedad en general, para mejorar los espacios de quienes más lo necesitan. “Esta sala en la que se reciben noticias a veces tristes y otras esperanzadoras, no es una sala de espera solamente, es un espacio emotivo, muy especial”, explicó.

Participaron de la inauguración el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, el director del Hospital Rawson, Juan Pablo Gempel, el gerente general Adium Argentina, Claudio Beramendi, diputados nacionales, Nancy Picón, Carlos Jaime, la presidenta y fundadora de FundaME, María del Valle García Echenique, demás autoridades e invitados especiales.

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El ministro de Salud se refirió al trabajo entre los sectores públicos y privados, “la unión de tres partes, la parte técnica hospitalaria, la asociación civil y la parte privada, habla de que la salud se puede hacer en equipo, no solo de un sector. La salud la hacemos entre todos”.

Además, explicó que la creación de este espacio surgió de escuchar a los pacientes y a las familias, “nuestra función es esa, cumplir con las ideas que vienen desde quienes están día a día escuchando al paciente”, aseguró.

Por su parte, el director del nosocomio agradeció la labor de su equipo de trabajo y destacó que “este es un servicio muy especial, que atiende a la población oncológica infantil, con profesionales a cargo que poseen mucha vocación de servicio. Todas las mejoras son bienvenidas, por eso agradezco las obras para el sector”.

A su turno, el empresario Beramendi destacó el trabajo de los profesionales de la salud y el impacto de su tarea en el bienestar de las personas. “Nuestro propósito es acercar tratamientos innovadores que aporten una mejor calidad de vida a los pacientes. Este es un ejemplo de cómo una compañía impacta en la comunidad. Estamos muy orgullosos de participar y ayudar a las distintas comunidades”, aseguró.

Embed - Conocé las mejoras a la sala de oncología infantil del Hospital Rawson
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