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Datos

INDEC informó superávit "histórico" de 2.523 millones de dólares en la balanza comercial

De forma interanual, las exportaciones subieron un 30,1 %, mientras que las importaciones lo hicieron un 1,7 %.

Por Agencia NA
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La balanza comercial interanual de marzo arrojó que las exportaciones subieron 30,1%, mientras que las importaciones fueron de 1,7%, por lo que resultó un superávit de US$ 2.523 millones, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El resultado de las exportaciones y las importaciones “implicó un incremento de US$ 1.899 millones respecto del mismo mes de 2025”, de acuerdo al INDEC.

En este sentido, el informe del instituto indicó que “el índice de términos del intercambio disminuyó, reflejo de una mejora en los precios de las importaciones y un deterioro de las exportaciones. En el análisis por cantidades se destacó la suba de las exportaciones”.

Con este escenario, en el mes de marzo, tal como informó el INDEC en su informe, el porcentaje de las exportaciones alcanzaron un récord histórico, lo cual se traduce en US$ 8.645 millones.

A su vez, el instituto dio cuenta de que el ascenso estuvo marcado por un alza de 25,3% en las cantidades exportadas y en los precios de 3,9%. “La serie desestacionalizada se elevó 19,8% y la tendencia-ciclo, 1,2% en comparación con el mes anterior”, detalló en el texto.

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Por otro lado, en relación a las importaciones durante marzo, las mismas “alcanzaron un total de US$ 6.122 millones, lo que representó un incremento interanual de 1,7%. Esta suba se atribuyó a la suba de los precios de 5,8%, ya que las cantidades disminuyeron 3,7%”. Así, “la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un incremento de 0,4% y 0,2% respectivamente, en comparación con febrero de 2026”.

¿Con qué países tuvo más intercambio la Argentina en marzo 2026?

Brasil, China, Unión Europea, Estados Unidos y la India son con quienes más tuvo intercambio.

Por otro lado, el intercambio comercial aumentó 16,6% en relación a marzo de 2025 y así llegó a un total de 14.766 millones de dólares. Las exportaciones fueron récord con 8.645 millones y las importaciones ascendieron a 6.122 millones, de modo tal que la balanza comercial tuvo un superávit de 2.523 millones de dólares, redondeando un resultado positivo por 28° mes consecutivo.

¿Cuáles fueron los rubros que más intercambio comercial tuvieron?

Según la información oficial del INDEC, “las exportaciones en marzo aumentaron USD 2.002 millones, lo que implicó un incremento de 30,1% respecto a igual mes de 2025. Las cantidades vendidas crecieron 25,3% y los precios se elevaron 3,9%”.

En tal sentido, el informe marca que “todos los rubros subieron con relación al mismo período del año anterior: los productos primarios registraron un alza de 56,2%, con US$ 845 millones. Las cantidades se incrementaron 62,7% y los precios descendieron 3,8%. Cereales fue el subrubro que tuvo la mayor suba, con US$ 421 millones”.

También, “las manufacturas de origen industrial se elevaron 26,4%, con una diferencia interanual de US$ 502 millones; las cantidades y los precios aumentaron 13,6% y 10,8% respectivamente”.

Asimismo, el informe indica que “los combustibles y energías alcanzaron US$ 1.235 millones, el valor más alto registrado, con un incremento de US$ 232 millones y una variación de 23,2% respecto de marzo de 2025. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el aumento en las exportaciones de carburantes y petróleo crudo. Las cantidades exportadas crecieron 29,1%, mientras que los precios registraron una caída de 4,5%. Si bien las cotizaciones internacionales del petróleo crudo muestran una marcada tendencia alcista, los valores correspondientes a marzo reflejan operaciones aduaneras iniciadas hasta 45 días antes de la fecha de exportación”.

Y “las ventas de manufacturas de origen agropecuario fueron de US$ 2.659 millones, con una variación positiva de 18,9% con respecto al mismo período del año anterior, con una suba de las exportaciones por US$ 423 millones. Los precios ascendieron 9,7% y las cantidades, 8,5%”.

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