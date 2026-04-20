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Conmemoración

El Gobierno sumará funcionarios a la misa en Luján por el papa Francisco

El oficialismo estará representado por Victoria Villarruel, Agustín Caulo, el Secretario de Culto y Civilización de la Nación.

Por Agencia NA
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A un año del del fallecimiento del Papa Francisco, este martes se realizarán una serie de misas, caravanas y actos en distintos en lugares de la Argentina, aunque la más sobresaliente será la que desarrollará la Iglesia Católica en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, que contará con representación del Gobierno nacional.

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En la Basílica será la misa con la que las autoridades eclesiásticas, con Marcelo Colombo a la cabeza (máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina, CEA), recordará al fallecido Sumo Pontífice.

El lema será "memoria agradecida" y “compromiso misionero” y estarán, como la imagen del Poder Ejecutivo, Victoria Villarruel, vicepresidenta, y Agustín Caulo, el secretario de Culto y Civilización de la Nación que reemplazó a Nahuel Sotelo en enero de este año.

Con Javier Milei, el presidente, y Pablo Quirno, el canciller, de viaje en Israel, el acto central en recordatorio del cura argentino tendrá por lo menos a los dos funcionarios mencionados del Gobierno nacional, tal como confirmaron fuentes oficiales. Aunque no descartan que se sumen otros integrantes de la administración libertaria.

En tanto, confirmaron participación el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, y la primera línea de la CGT y los movimientos sociales. Por el lado de la Iglesia, dará el presente la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, subrayó la Conferencia Episcopal desde un comunicado sobre la actividad.

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