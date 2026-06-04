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Encuentro clave

China ratificó su respaldo al radiotelescopio de Barreal tras una reunión con autoridades de la UNSJ

En medio de las gestiones para destrabar el proyecto científico que se construye en Barreal, representantes de la Universidad Nacional de San Juan mantuvieron un encuentro con el diplomático chino, quien reafirmó el apoyo de su país a la iniciativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un gesto que fortalece las gestiones para reactivar el Proyecto CART, el embajador de China en Argentina, Wang Wei, recibió en Buenos Aires a autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y ratificó el respaldo de su país a la construcción del radiotelescopio que se levanta en Barreal, departamento Calingasta.

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Del encuentro participaron el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, Jorge Castro; el director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, Marcelo Segura; y Xiaowei Zhang, consejero de Asuntos Científicos y Tecnológicos de la Embajada china.

La reunión, que se extendió durante poco más de una hora, estuvo centrada en el presente y el futuro del Proyecto CART (China-Argentina Radio Telescope), una iniciativa científica binacional que desde hace años enfrenta obstáculos administrativos y políticos que han frenado su avance.

Durante el encuentro, las autoridades sanjuaninas expusieron la situación actual del proyecto y detallaron las dificultades que enfrenta la obra para poder avanzar hacia su etapa final. El objetivo fue transmitir a la representación diplomática china el estado de las gestiones que se vienen realizando para destrabar una iniciativa considerada estratégica para la investigación astronómica.

Por su parte, Wang Wei destacó la histórica relación de cooperación científica entre China y la Universidad Nacional de San Juan, especialmente en el campo de la astronomía. Además, expresó la voluntad de su país de acompañar las acciones necesarias para que el CART pueda concretarse, ratificando el interés chino en profundizar los vínculos académicos y tecnológicos con San Juan.

La reunión se produjo en un contexto complejo para el proyecto. Desde septiembre del año pasado, equipamiento clave para la construcción del radiotelescopio permanece retenido en la Aduana, una situación que ha impedido continuar con el montaje de la estructura. Paralelamente, las autoridades universitarias realizaron gestiones ante organismos nacionales e incluso buscaron apoyo en el Senado de la Nación para intentar revertir el escenario.

El propio Jorge Castro había mantenido reuniones con funcionarios aduaneros a fines del año pasado para gestionar la liberación de los componentes retenidos. Sin embargo, posteriormente trascendió que el Gobierno nacional había decidido desactivar el proyecto impulsado conjuntamente con China, generando incertidumbre sobre su continuidad.

El CART fue acordado en 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y cuenta con aprobación de la Legislatura de San Juan mediante la Ley 1.386-B. La obra se desarrolla en el Complejo Astronómico El Leoncito (CESCO), en Barreal, y está destinada a convertirse en el radiotelescopio más grande de Sudamérica.

La infraestructura contempla una antena parabólica de 40 metros de diámetro y unas 1.200 toneladas de peso. Su función será captar señales de radio provenientes del espacio profundo, permitiendo ampliar la red mundial de radioastronomía, actualmente concentrada en el hemisferio norte.

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