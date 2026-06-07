San Juan Innova inició las obras para cerrar el anillo de internet antes de que termine 2026

San Juan Innova comenzó los trabajos para completar los últimos tramos de fibra óptica que permitirán cerrar el anillo provincial de internet, una obra estratégica que busca quedar terminada antes de que finalice 2026.

El ADN sanjuanino De la A a la Z, el diccionario definitivo de San Juan

El proyecto contempla la ejecución de dos sectores clave que aún permanecen pendientes. Uno de ellos se extiende entre Jáchal a Huaco y Vallecito - Maralles. En conjunto, representan alrededor de 110 kilómetros de tendido que permitirán completar el circuito provincial de fibra óptica.

La obra tiene una importancia central para el funcionamiento de la red de conectividad sanjuanina. Una vez cerrado el anillo, el sistema contará con redundancia, es decir, tendrá caminos alternativos para transportar datos en caso de que se produzca una falla o un corte en algún punto de la red. Esto permitirá reducir interrupciones y garantizar una mayor estabilidad del servicio.

La iniciativa se apoya en la fuerte expansión que experimentó la infraestructura digital provincial durante los últimos dos años y medio. Al inicio de la actual gestión, San Juan Innova administraba cerca de 1.200 kilómetros de fibra óptica. Actualmente la red alcanza los 2.136 kilómetros distribuidos en distintos departamentos de la provincia.

Esa ampliación permitió mejorar la conectividad en escuelas, hospitales, centros de salud, dependencias estatales y organismos públicos. También facilitó la llegada de servicios a zonas alejadas mediante la combinación de fibra óptica, enlaces inalámbricos e internet satelital.

Sin embargo, el cierre del anillo provincial es apenas uno de los objetivos que persigue la empresa estatal. Paralelamente, avanza en la incorporación de fibra óptica OPGW sobre líneas de alta tensión eléctrica, una tecnología que permitirá aumentar la seguridad y la confiabilidad del sistema.

La utilización de esta infraestructura reducirá la dependencia de tendidos convencionales y disminuirá el riesgo de interrupciones provocadas por accidentes, obras o fenómenos climáticos. Además, permitirá optimizar costos operativos vinculados al transporte de datos.

La conectividad aparece también como una herramienta fundamental para acompañar el crecimiento económico que proyecta la provincia para los próximos años. El avance de grandes emprendimientos mineros, especialmente el proyecto Vicuña y toda la cadena de servicios asociada, demandará una infraestructura tecnológica capaz de sostener mayores niveles de actividad y circulación de información.

El cronograma de ejecución está sujeto principalmente a la llegada de materiales específicos que deben importarse desde China. La fabricación y el traslado de esa fibra óptica especial demandan varios meses, aunque las previsiones oficiales indican que la obra podrá completarse antes de que termine 2026.