Francisco I, el papa que hizo del mundo su hogar y de la humanidad su misión

El pontificado de Francisco no puede reducirse a un catálogo de reformas administrativas ni a un simple ajuste institucional. Fue, ante todo, un gesto de humanidad en medio de un mundo desgarrado por la desigualdad, la violencia y la desconfianza.

Su voz buscó tender puentes donde otros levantaban muros, y su figura se convirtió en símbolo de una Iglesia que se atrevió a dialogar con la modernidad, sin renunciar a su raíz espiritual.

Jorge Mario Bergoglio, el Papa - argentino - que eligió no regresar a su tierra natal como Pontífice, encarnó la paradoja de ser profundamente local en su sensibilidad (marcada por las calles de Buenos Aires, por la cercanía con los pobres y los olvidados) y, al mismo tiempo, universal en su misión.

Prefirió ser “Pastor del mundo”, antes que hijo de una patria, y en esa renuncia se reveló su mayor fidelidad: la de abrir la Iglesia al dolor y la esperanza de todos los pueblos del mundo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Su pontificado fue, en definitiva, un intento de reconciliar tradición y futuro, fe y razón, certeza y duda: una invitación a mirar más allá de las fronteras, a reconocer que la espiritualidad no se encierra en templos, sino que se despliega en la vida cotidiana de una humanidad que busca sentido en tiempos inciertos.

Francisco se propuso devolver a la Iglesia un rostro humano con su insistencia en la sinodalidad, en la participación de las comunidades, y su lucha contra los abusos sexuales que también marcaron un cambio de época. No fue un pontificado de grandes definiciones doctrinales, sino de “gestos pastorales”, abrazando a los migrantes, denunciando la indiferencia frente a los pobres, hablando siempre de misericordia más que de condena.

Recordemos que hubo una pandemia (de COVID-19) que lo obligó a mostrar la fragilidad de la humanidad desde una Plaza de San Pedro vacía; los vertiginosos avances tecnológicos, especialmente la inteligencia artificial, lo llevaron a advertir sobre el riesgo de deshumanización; las guerras en Siria, Ucrania, y Medio Oriente, lo encontraron como una voz incómoda, que pedía diálogo cuando el mundo parecía elegir la confrontación.

No podemos negar que Francisco reforzó el papel del Vaticano como actor global. Su encíclica “Laudato sí”, fue mucho más que un documento religioso: se transformó en un manifiesto ético y político que atravesó fronteras, inspiró debates en organismos internacionales y dio voz a quienes reclamaban justicia ambiental. En ella, el Papa no habló solo de la naturaleza, sino de la dignidad humana, de la necesidad de una economía que no devorara al planeta y de una cultura que reconociera la interdependencia de todos los pueblos.

Su insistencia en el diálogo interreligioso no fue un gesto protocolar, sino una convicción profunda: tender puentes en un planeta cada vez más fragmentado, donde las diferencias suelen convertirse en trincheras. Y ahí Francisco buscó que la fe, cualquiera sea su tradición, se convirtiera en un espacio de encuentro y no de confrontación.

En sus viajes, gestos y palabras, se percibía la intención de que el Vaticano dejara de ser un observador distante y se convirtiera en un protagonista activo en la construcción de la paz y del entendimiento.

Decididamente su pontificado se inscribe en la historia no solo como un tiempo de reformas internas, sino como un capítulo en el que la Iglesia se atrevió a hablar con voz universal sobre los grandes desafíos de la humanidad: el cuidado de la casa común, la fraternidad entre credos y culturas, y la urgencia de recordar que, en medio de la fragmentación, seguimos siendo una sola familia humana.

Un tema de “grandes debates” (solo para algunos) fue su decisión de no visitar la Argentina, quizás, el gesto más enigmático de su pontificado, seguramente evitó quedar atrapado en la polarización política de su país natal y prefirió priorizar las periferias del mundo: ejemplos como pontificar en Irak, Sudán del Sur, Myanmar - dejando en evidencia que fue un modo de decir que el Papa no pertenecía a una nación, sino a toda la humanidad.

Francisco ciertamente será recordado como el Papa que eligió la sencillez frente al poder, la periferia frente al centro, la misericordia frente al dogma, en donde su legado no se medirá en títulos ni en honores, sino en gestos que desarmaron la rigidez y devolvieron humanidad a la Iglesia: un lugar donde sanar heridas, acompañar fragilidades y abrazar a quienes se sintieran excluidos.

Jorge Bergoglio, aquel cura que transitaba en el Subte de la Línea “A” y caminaba como un vecino más por la ciudad, nos recordó que creer era comprometerse, que rezar era también actuar, y que la espiritualidad auténtica no debería encerrarse en los templos, sino desplegarse en la vida cotidiana, en el gesto sencillo de tender una mano al otro. Dejó luego de un año de su desaparición física, la huella de un Santo Padre que quiso que la Iglesia respirara al ritmo del mundo, con sus dolores y sus esperanzas.