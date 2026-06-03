Jueves agradable en San Juan: el sol volverá a ganar protagonismo y la máxima llegará a los 18°C

El otoño continuará mostrando su mejor cara en San Juan este jueves. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, se espera una jornada mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y condiciones agradables durante gran parte del día.

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La mañana arrancará fresca, con una temperatura mínima estimada en 5°C, por lo que será necesario salir con abrigo en las primeras horas. Sin embargo, con el correr de la jornada el termómetro irá en ascenso gracias a la presencia del sol y alcanzará una máxima cercana a los 18°C.

Las condiciones se mantendrán estables y no hay probabilidades significativas de precipitaciones. Además, el viento soplará de manera leve, favoreciendo una sensación térmica agradable durante la tarde.

De esta manera, los sanjuaninos tendrán por delante un día típicamente otoñal, con amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde, pero sin fenómenos que compliquen las actividades cotidianas. El tiempo seguirá acompañando con temperaturas moderadas y un ambiente seco, una característica habitual de esta época del año en la provincia.