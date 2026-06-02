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Alarma

Ataque guerrillero en Colombia dejó dos heridos graves

A 48 horas del triunfo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones en Colombia, las disidewncias de las FARC atacaron el sudoeste del país y se enfrentaron con fuerzas de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos de las siete personas que resultaron heridas hoy tras un ataque con drones cargados con explosivos durante enfrentamientos entre fuerzas del orden y disidencias guerrilleras en el municipio colombiano de Suárez, se encuentran graves, informó hoy martes la Secretaría de Salud del departamento de Cauca (suroeste).

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Los dos heridos, un menor de edad y un adulto que fueron trasladados a la ciudad de Cali, “se encuentran bajo pronóstico reservado, lamentablemente con heridas que eran muy graves”, informó a medios locales la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.

De acuerdo con las autoridades locales, el ataque se registró el lunes en medio de un enfrentamiento del Ejército con las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, comandadas por alias “Iván Mordisco”.

Camargo precisó que el resto de los heridos, cinco menores de edad, se encuentran fuera de peligro.

Por su parte, el alcalde de Suárez, César Cerón, mencionó que al menos 25 familias dejaron sus hogares debido a los intensos enfrentamientos en las veredas La Estrella, Playa Rica y la Betulia, donde continúan los enfrentamientos.

“Lo lamentamos, lo rechazamos, estamos pidiendo que nos dejen tranquilos a la población civil porque siempre son ellos los que salen más afectados”, dijo Cerón a medios locales.

El alcalde solicitó además apoyo a las autoridades para garantizar la seguridad de los habitantes y el regreso de las familias desplazadas que se reunieron en un albergue provisional.

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