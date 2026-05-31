Como Bullrich con Milei en 2023, el uribismo apoyará al ultraderechista Abelardo de la Espriella en el balotaje en Colombia

En un movimiento que recuerda a la decisión de Patricia Bullrich de respaldar a Javier Milei tras quedar fuera del balotaje en 2023, el sector liderado por el expresidente Álvaro Uribe oficializó este domingo su apoyo al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta en Colombia , donde se enfrentará al dirigente de izquierda Iván Cepeda.

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La decisión fue comunicada por la senadora Paloma Valencia, quien quedó en tercer lugar en los comicios y, tras reconocer la derrota, anunció su respaldo a Espriella con el argumento de impedir que “el neocomunismo que impera en este país continúe”, apuntando contra la gestión de Gustavo Petro.

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En un mensaje público, Uribe asumió responsabilidades por el resultado electoral y destacó la figura de Valencia como una “gran líder” con proyección futura. Al mismo tiempo, confirmó el alineamiento de su espacio político con el candidato más votado.

“Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia”, expresó el exmandatario, al tiempo que llamó a respaldarlo en defensa de “la Constitución, las libertades y la economía”.

En su declaración, Uribe también cargó contra el rival de segunda vuelta, al advertir que Colombia “no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo” ni elegir un presidente “apoyado por grupos terroristas”, en referencia a Cepeda.

Escenario de balotaje

Según los datos oficiales de la Registraduría Nacional, con más del 99% de las mesas escrutadas, Espriella obtuvo 10.342.932 votos, sin alcanzar el 50% necesario para consagrarse en primera vuelta. Cepeda, por su parte, reunió 9.677.533 sufragios, mientras que Valencia quedó tercera con 1.637.134.

La segunda vuelta definirá al sucesor del actual presidente Gustavo Petro en un escenario polarizado entre derecha e izquierda.

El proceso electoral se desarrolló con normalidad, bajo el operativo “Plan Democracia”, que desplegó más de 400.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, y contó con la participación de observadores internacionales.

El caso Bullrich-Milei

Un antecedente reciente en la región se dio en Argentina. Tras quedar fuera del balotaje de 2023, Bullrich anunció su apoyo a Milei para enfrentar a Sergio Massa. Finalmente, Milei se impuso en la segunda vuelta y tiempo después Bullrich fue designada ministra de Seguridad, en una alianza política que se consolidó con el correr de los meses.