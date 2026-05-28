Una mina canadiense estaba a punto de cerrar, pero un hallazgo la salvó

A principios de abril de 2026, se encontró en la mina de Diavik -ubicada al noroeste de Canadá - un hallazgo inédito. Justo cuando se encontraba en el tramo final de su producción comercial, encontraron una piedra preciosa de 158,20 quilates, que representa uno de los diamantes amarillos más grandes encontrados en la historia de Canadá.

Se trata de un hallazgo completamente extraordinario, puesto que los diamantes amarillos suponen menos del 1% de la producción histórica de esta mina, la cual está principalmente orientada a los diamantes blancos. Y es que a lo largo de sus dos décadas de producción. Así, este diamante se posiciona como el quinto mayor de 100 quilates recuperado en toda la historia de la mina, según Río Tinto, los propietarios de la explotación.

Características de la gema

La gema cuenta con 552 quilates en bruto y los expertos estiman que su valor gira en torno a los quince millones de dólares, una cifra que podría aumentar una vez sea pulido. Además, los análisis indican que el diamante se formó a más de 150 kilómetros bajo la superficie terrestre hace aproximadamente 2.000 millones de años.

El final de una era

Este hallazgo insólito supone el broche de oro con el que la mina Diavik cierra su actividad tras más de dos décadas de actividad desde 2003. Y es que desde entonces han operado en uno de los entornos más inhóspitos y aislados del planeta. Concretamente, la planta se situaba a 200 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, por lo que sus instalaciones tuvieron que adaptarse al hielo con sistemas energéticos híbridos. Todo para extraer diamantes de valor incalculable como este.