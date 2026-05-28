viernes 29 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minería

Una mina canadiense estaba a punto de cerrar, pero un hallazgo la salvó

"Un milagro de la naturaleza", señalaron los dueños de la mina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A principios de abril de 2026, se encontró en la mina de Diavik -ubicada al noroeste de Canadá - un hallazgo inédito. Justo cuando se encontraba en el tramo final de su producción comercial, encontraron una piedra preciosa de 158,20 quilates, que representa uno de los diamantes amarillos más grandes encontrados en la historia de Canadá.

Lee además
el oficialismo impulsa la agenda de mineria de tierras raras, clave para estados unidos en su guerra tecnologica con china
Seminario

El oficialismo impulsa la agenda de minería de tierras raras, clave para Estados Unidos en su guerra tecnológica con China
donald trump quiere un billete con su cara: ¿de cuanto seria?
Vanidoso

Donald Trump quiere un billete con su cara: ¿De cuánto sería?
image

Se trata de un hallazgo completamente extraordinario, puesto que los diamantes amarillos suponen menos del 1% de la producción histórica de esta mina, la cual está principalmente orientada a los diamantes blancos. Y es que a lo largo de sus dos décadas de producción. Así, este diamante se posiciona como el quinto mayor de 100 quilates recuperado en toda la historia de la mina, según Río Tinto, los propietarios de la explotación.

Características de la gema

La gema cuenta con 552 quilates en bruto y los expertos estiman que su valor gira en torno a los quince millones de dólares, una cifra que podría aumentar una vez sea pulido. Además, los análisis indican que el diamante se formó a más de 150 kilómetros bajo la superficie terrestre hace aproximadamente 2.000 millones de años.

El final de una era

Este hallazgo insólito supone el broche de oro con el que la mina Diavik cierra su actividad tras más de dos décadas de actividad desde 2003. Y es que desde entonces han operado en uno de los entornos más inhóspitos y aislados del planeta. Concretamente, la planta se situaba a 200 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, por lo que sus instalaciones tuvieron que adaptarse al hielo con sistemas energéticos híbridos. Todo para extraer diamantes de valor incalculable como este.

Temas
Seguí leyendo

Netanyahu ordena que Israel avance en su control militar hasta el 70% de la Franja de Gaza

Sheinbaum confirmó que eran 4 los agentes de EEUU que estaban sin permiso para operar en México

Diputados brasileros aprobaron la reducción de la jornada laboral

Estados Unidos e Irán alcanzan un memorando preliminar que incluye apertura del estrecho de Ormuz

Paloma Valencia: la apuesta del uribismo por reconquistar el alma conservadora de Colombia

El "Tigre" Abelardo de la Espriella, el experimento político colombiano de una derecha sin complejos

Iván Cepeda, entre la memoria y el poder: el candidato que quiere profundizar el cambio en Colombia

La reposición de misiles en Estados Unidos podría tardar tres años o más, dice grupo de investigación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estados unidos e iran alcanzan un memorando preliminar que incluye apertura del estrecho de ormuz
Medio Oriente

Estados Unidos e Irán alcanzan un memorando preliminar que incluye apertura del estrecho de Ormuz

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital
Triste noticia

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

imagen ilustartiva.
Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

La Justicia de Córdoba dictó un fallo inédito al determinar que la muerte de Melín Agustina Sartori, 24 años, se produjo por efectos adversos vinculados a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.
Fallo inédito

La Justicia determinó que una joven cordobesa murió por efectos de la vacuna Sputnik

Tras ser condenados a prisión, el extenso prontuario del Narigón y las críticas a la exencargada del Registro Civil de Pocito
Perfiles

Tras ser condenados a prisión, el extenso prontuario del "Narigón" y las críticas a la exencargada del Registro Civil de Pocito

Facundo Herrera y Bruno Olivera hace dos semanas juntos en una actividad
Camino al 2027

El hijo de una gremialista icónica de los 2000, pieza clave del armado de La Libertad Avanza en Rivadavia

Te Puede Interesar

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del consentimiento para salvar al abogado Gustavo De la Fuente
Juicio

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del "consentimiento" para salvar al abogado Gustavo De la Fuente

Por Pablo Mendoza
El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.
Clima

San Juan tendrá un viernes agradable y con sol pleno antes del fin de semana

Así quedó el dormitorio de la pareja de comerciante tras el ataque de los ladrones en esa vivienda de Pocito.
Golpe millonario

Hace una semana salió de terapia intensiva y ahora le robaron $25.000.000 de su casa en Pocito

El Huevo tenía que estar: qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial
Opinión

"El Huevo tenía que estar": qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial

Boca perdió con Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores
En la Bombonera

Boca perdió con Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores