Estados Unidos e Irán alcanzan un memorando preliminar que incluye apertura del estrecho de Ormuz

Negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron un acuerdo preliminar en las conversaciones de paz, aunque el borrador está pendiente de la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informaron fuentes estadounidenses citadas por las cadenas CNN y CBS News.

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El visto bueno de Trump será clave para cualquier acuerdo , advirtieron funcionarios. Trump había declarado un día antes que no estaba satisfecho con el estado actual de las negociaciones.

También debería tener la aprobación del gobierno iraní.

Aun así, la finalización del texto entre las dos naciones fue una señal de que la diplomacia estaba avanzando, a pesar de las hostilidades activas entre Estados Unidos e Irán en las últimas 48 horas, según CNN.

El Memorando de Entendimiento incluiría un texto que eliminaría las restricciones en el estrecho de Ormuz, incluyendo la navegación sin restricciones para los buques y el levantamiento del bloqueo estadounidense, según los reportes.

Se iniciaría un período de negociación de 60 días para abordar el programa nuclear iraní, incluyendo el destino de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Según fuentes, los temas más complejos relacionados con el programa nuclear iraní aún deben resolverse en el marco de esas conversaciones.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este jueves, se le preguntó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, si existía algún acuerdo sobre la mesa con Irán.

“Los equipos han estado negociando”, agregó. Sostuvo que Trump no aceptará un “mal acuerdo” y reiteró que el mandatario tiene varias “líneas rojas” para Irán que este debe respetar.

Insistió en que cualquier acuerdo tendría que satisfacer las exigencias de Trump de que Irán entregara su uranio altamente enriquecido y se comprometiera a no desarrollar un arma nuclear, además de permitir la libre navegación a través del estrecho.

“Todo depende de lo que quiera hacer el presidente”, dijo. “Y el presidente Trump no va a hacer un mal trato para el pueblo estadounidense”.

“Se trata de un acuerdo multifacético y no habrá nada sobre la mesa hasta que veamos la apertura del estrecho de Ormuz y los iraníes acepten que tienen que entregar el uranio altamente enriquecido y que no pueden tener un programa nuclear”, dijo Bessent.

Axios había dicho que Irán aceptaría permitir el tránsito marítimo “sin peajes ni hostigamientos” y retirar las minas desplegadas en la zona en un plazo de 30 días. A cambio, Estados Unidos levantaría gradualmente el bloqueo naval impuesto sobre puertos iraníes y evaluaría alivios parciales de sanciones económicas.