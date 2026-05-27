miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta

La reposición de misiles en Estados Unidos podría tardar tres años o más, dice grupo de investigación

El sistema de defensa misilístico también necesitaría años para recuperarse.

Por Agencia NA
image

La reposición de las reservas de misiles estadounidenses, mermadas por la guerra con Irán, podría tardar tres años o más, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos.

Lee además
diez anos despues, china reactiva las compras a boeing a estados unidos
Relaciones comerciales

Diez años después, China reactiva las compras a Boeing a Estados Unidos
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei

Irán admitió negociaciones con Estados Unidos, pero descartó un acuerdo inmediato

Si bien algunos misiles podrían reemplazarse en tan solo uno o dos años, como de ataque de precisión y los de aire-superficie conjuntos de largo alcance, otro armamento más avanzado podría tardar mucho más, según el estudio publicado el miércoles, reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según el grupo, los misiles Patriot, de los cuales se estima que entre 1.060 y 1.430 se utilizaron en los ataques a Irán, podrían tardar hasta mediados de 2029 en recuperar los niveles previos a la guerra.

El sistema de defensa antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) también podría tardar hasta mediados o finales de 2029 en ser reemplazado.

Según el grupo, los misiles de crucero Tomahawk, una de las principales armas de largo alcance utilizadas por el ejército estadounidense, serán los que más tiempo tardarán en ser reemplazados.

Se utilizaron más de 1.000 durante la guerra y las reservas previas al conflicto podrían no recuperarse hasta principios de 2031.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se limitó a decir en una audiencia celebrada el 30 de abril que podría llevar “meses o años” reponer las reservas agotadas durante la guerra.

Temas
Seguí leyendo

Huelga contra la IA: trabajadores de chips de Samsung amenazaron con un paro y consiguieron un bono de 300 mil dólares

Alarma en el Congo por el ébola: el Gobierno confirmó que la epidemia está en su etapa inicial

Bolivia: el Congreso autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas

Video viral de un supuesto OVNI en Colombia genera debate en redes sociales

¡Una ternura!: descubren nueva especie de diminuto pulpo azul en las islas Galápagos

La NASA presenta un plan para una base que permita la presencia humana sostenida en la superficie lunar

Soberanía Blindada: Alemania y Francia pactan un "doble mando" sobre la mayor fábrica de tanques de la UE

Un micro escolar fue embestido por un tren en Bélgica: hay cuatro muertos, entre ellos dos chicos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un video de un ovni captado en Colombia causa debate en las redes sociales.
Impresionante

Video viral de un supuesto OVNI en Colombia genera debate en redes sociales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al cabecilla y otros por fraude
TOF

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al "cabecilla" y otros por fraude

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía
IMÁGENES SENSIBLES

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Terrible

Fue a bailar en Caucete y la violaron: hay dos mujeres detenidas

Te Puede Interesar

Una mujer maniobraba el auto y atropelló por error a su nieta de dos años
Rivadavia

Una mujer maniobraba el auto y atropelló por error a su nieta de dos años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lo ficharon para jugar en River, pero le robaron la única bici que tenía para ir a entrenar en Chimbas: la historia de León y el miedo que vivió
Drama

Lo ficharon para jugar en River, pero le robaron la única bici que tenía para ir a entrenar en Chimbas: la historia de León y el miedo que vivió

Tras el caso de una mujer que atropelló a su nieta, el triste antecedente sanjuanino que terminó en tragedia
En 2018

Tras el caso de una mujer que atropelló a su nieta, el triste antecedente sanjuanino que terminó en tragedia

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Tras meses de conflicto, el departamento de Geofísica de la UNSJ tiene nuevas autoridades
Normalización institucional

Tras meses de conflicto, el departamento de Geofísica de la UNSJ tiene nuevas autoridades