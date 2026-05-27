La reposición de misiles en Estados Unidos podría tardar tres años o más, dice grupo de investigación

La reposición de las reservas de misiles estadounidenses, mermadas por la guerra con Irán, podría tardar tres años o más, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos.

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Si bien algunos misiles podrían reemplazarse en tan solo uno o dos años, como de ataque de precisión y los de aire-superficie conjuntos de largo alcance, otro armamento más avanzado podría tardar mucho más, según el estudio publicado el miércoles, reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según el grupo, los misiles Patriot, de los cuales se estima que entre 1.060 y 1.430 se utilizaron en los ataques a Irán, podrían tardar hasta mediados de 2029 en recuperar los niveles previos a la guerra.

El sistema de defensa antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) también podría tardar hasta mediados o finales de 2029 en ser reemplazado.

Según el grupo, los misiles de crucero Tomahawk, una de las principales armas de largo alcance utilizadas por el ejército estadounidense, serán los que más tiempo tardarán en ser reemplazados.

Se utilizaron más de 1.000 durante la guerra y las reservas previas al conflicto podrían no recuperarse hasta principios de 2031.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se limitó a decir en una audiencia celebrada el 30 de abril que podría llevar “meses o años” reponer las reservas agotadas durante la guerra.