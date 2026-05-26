Un micro escolar fue embestido por un tren en Bélgica: hay cuatro muertos, entre ellos dos chicos

Dos adultos y dos menores de edad (de 15 y 12 años) murieron este martes a primera hora en la localidad belga de Buggenhout cuando un tren chocó contra el colectivo escolar en el que viajaban.

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El accidente se produjo en un paso a nivel en el que, según la Policía, todo funcionó: las barreras estaban bajas para que pasara el tren y las luces rojas encendidas. Todavía no hay explicación oficial de cómo el micro escolar se encontraba en ese momento en las vías, justo cuando tenía que pasar el tren.

Entre los fallecidos está el conductor del colectivo. Cinco menores de edad, todos adolescentes, fueron enviados de urgencia a hospitales de la región “en estado grave pero estable”, según dijeron las autoridades locales en una rueda de prensa recogida por los medios del país.

Annick De Ridder, ministra flamenca de Movilidad, dijo en la misma conferencia de prensa que es “demasiado temprano para imputar a nadie la responsabilidad del accidente”.

La Fiscalía y la Policía investigan cómo pudo producirse el choque si el paso a nivel estaba cerrado.

Dos teorías

Las primeras indagaciones sólo ven posible dos opciones. La primera posibilidad es que el colectivo sufriera un problema cuando estaba cruzando la vía férrea, aún con las barreras levantas y sin luces rojas, y que quedara inmovilizado justo cuando debía pasar el tren.

La segunda, a la que la Policía le daba más probabilidades este mediodía, es la de una “dramática imprudencia”. Que el chofer del colectivo pasara justo con las luces ya en rojo, creyendo tener el tiempo suficiente para cruzar la vía antes de la llegada del tren, pero sin conseguirlo.

La Policía dijo en la conferencia de prensa que el conductor del tren activó los frenos de emergencia pero que, aunque consiguió reducir ligeramente la velocidad, no pudo evitar la colisión.

Los investigadores estudian circunstancias cómo que el conductor del colectivo no viera adecuadamente las luces rojas por tener el sol justo enfrente (amanece estos días en Bélgica antes de las 05:30) y que las barreras sólo bajaran segundos después de activarse las luces rojas, haciendo pensar al conductor que todavía podía cruzar.

En un comunicado, la Policía belga detalló:

“Esta mañana, a las 08:08 horas, un colectivo que transportaba estudiantes fue golpeado por un tren. El vehículo venía de la Kerkhofstraat, una calle paralela a la vía férrea y giró a la izquierda en dirección a Vierhuizen, atravesando el paso a nivel”.

La Fiscalía nombró un equipo científico y expertos en circulación para investigar el accidente.

“Todo pasó en cuestión de segundos”, dijo un pasajero al diario Het Laatse Nieuws. “Sentimos un fuerte impacto y una ventana del tren se rompió, pero al principio no sabíamos qué había pasado”, agregó.

El diario ‘La Libre Belgique’ cuenta que en los últimos cinco años ha habido más de 1.700 incidentes en pasos a nivel, en los que han muerto 40 personas.

FUENTE: Clarín