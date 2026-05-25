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Medio Oriente

Israel intensificará los ataques en Líbano para "aplastar" a Hezbolá

La decisión fue anunciada por el líder israelí Benjamín Netanyahu.

Por Agencia NA
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el lunes que Israel intensificará sus ataques en Líbano para “aplastar” a Hezbolá.

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En una declaración grabada en video, afirmó que Israel está en guerra con Hezbolá y que, en las últimas semanas, el ejército israelí ha abatido a más de 600 militantes del grupo en Líbano.

Netanyahu añadió que ha ordenado “pisar el acelerador aún más fuerte” y que Israel “aplastará” a Hezbolá. También indicó que un equipo especial está trabajando para contrarrestar los ataques con drones de fibra óptica de Hezbolá.

Mientras tanto, el ejército israelí informó en un comunicado que comenzó a atacar infraestructuras de Hezbolá en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano, y en otras zonas del país.

Un alto el fuego entre Israel y Líbano entró en vigor en abril. A pesar de la tregua, Israel ha continuado realizando ataques casi diarios en Líbano, mientras que Hezbolá ha lanzado ataques contra posiciones militares israelíes.

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