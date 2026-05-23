Video: así fue el momento del tiroteo en la Casa Blanca que dejó un muerto

Momentos de extrema tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca , en Washington, luego de un violento enfrentamiento armado entre efectivos del Servicio Secreto y un hombre que abrió fuego cerca de uno de los accesos de seguridad del complejo presidencial.

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El atacante murió tras ser baleado por los agentes, mientras que otra persona resultó herida durante el intercambio de disparos, según informaron medios estadounidenses.

Las primeras reconstrucciones indican que el hombre extrajo un arma de un bolso y comenzó a disparar contra los oficiales apostados en el puesto de control. Los efectivos respondieron rápidamente y lograron reducirlo tras herirlo de gravedad. El sospechoso fue trasladado a un centro de salud, aunque falleció poco después.

Al momento del incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanecía dentro de la Casa Blanca participando de reuniones vinculadas a negociaciones internacionales con Irán.

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Tras escucharse las detonaciones, se activó un importante protocolo de seguridad en toda la zona. Agentes ordenaron evacuar sectores cercanos y trasladaron a periodistas y trabajadores hacia áreas protegidas dentro del complejo presidencial.

La periodista Selina Wang relató en redes sociales que se encontraba grabando en los jardines de la Casa Blanca cuando comenzaron los disparos. “Parecían decenas de detonaciones”, escribió, y contó que el personal de seguridad le indicó correr inmediatamente hacia el interior del edificio.

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El episodio generó una rápida movilización policial y federal alrededor de la residencia presidencial. Varias calles fueron cerradas y efectivos de distintas fuerzas reforzaron los accesos mientras helicópteros sobrevolaban el área.

Testigos señalaron que numerosos vehículos de seguridad llegaron a gran velocidad a las cercanías del North Lawn y que agentes armados patrullaron todo el perímetro tras el ataque.

Aunque las autoridades no ordenaron evacuar completamente la Casa Blanca, sí restringieron los movimientos internos y elevaron al máximo las medidas de seguridad debido a la presencia de Trump dentro del edificio.

Hasta el momento, no se reportaron otras detenciones vinculadas al caso. La investigación quedó bajo la órbita del Servicio Secreto y de agencias federales, que intentan determinar las circunstancias del ataque y el móvil del agresor.