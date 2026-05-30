Violación del alto el fuego en Medio Oriente: Israel y Hezbolá intensifican los ataques

Israel volvió a bombardear este sábado el sur de Líbano, mientras su ejército sigue avanzando en profundidad en territorio libanés, a pesar de un alto al fuego que en teoría está en vigor y de las conversaciones hace un día en Washington.

El ejército israelí declaró que se está preparando para ataques provenientes del Líbano dirigidos hacia el norte de Israel, a medida que sus tropas avanzan más profundamente en el sur del Líbano en operaciones contra Hezbolá. A pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos y acordado por los gobiernos de Israel y el Líbano en abril, los enfrentamientos entre Hezbolá y las fuerzas israelíes se han intensificado de manera marcada en las últimas jornadas.

El ejército libanés indicó que un ataque israelí con dron alcanzó un vehículo militar cerca de la ciudad de Nabatiyeh e hirió de gravedad a dos de sus soldados. Según medios libaneses, al menos tres personas murieron, aunque aún no se ha emitido ninguna confirmación oficial sobre las víctimas de ese impacto. Por su parte, el grupo islamista proiraní Hezbolá reivindicó el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) instaron este sábado a la población del norte de Israel a mantenerse vigilante, tras informar que habían registrado 20 lanzamientos desde el Líbano desde la medianoche. El ejército israelí aseguró haber interceptado varios proyectiles, salvo uno que cayó en su territorio sin causar heridos, mientras que otros cayeron en terrenos abiertos sin reportar víctimas.

Hezbolá declaró el sábado que había disparado cohetes contra la ciudad israelí norteña de Kiryat Shmona “en defensa del Líbano y de su pueblo, y en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí”. A medida que se profundiza la incursión israelí en el sur del Líbano, las FDI reiteraron el sábado las advertencias de evacuación a los residentes de 13 aldeas, ordenando a la población desplazarse hacia el norte del río Zahrani, situado a unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de la frontera.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el viernes que las fuerzas israelíes habían cruzado el río Litani, en el Líbano, el cual discurre a unos 30 kilómetros al norte de la frontera entre ambos países. “Nuestras fuerzas han cruzado el Litani; han avanzado hasta ocupar el terreno estratégico”, declaró durante una visita a las tropas cerca de la frontera, según un video difundido por su oficina.

La intensificación de los combates entre Israel y Hezbolá podría poner en riesgo cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán, país que insiste en que dicho acuerdo incluya un alto el fuego en el Líbano. El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó la semana pasada al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que respaldaba su “libertad de acción frente a las amenazas en todos los frentes, incluido el Líbano”, según reveló un funcionario israelí.

FUENTE: Agencia NA