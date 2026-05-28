Donald Trump quiere un billete con su cara: ¿De cuánto sería?

La administración de Donald Trump ha iniciado una ofensiva sin precedentes para que el rostro del actual presidente figure en la moneda nacional , una medida que lo convertiría en la primera persona viva en aparecer en el papel moneda estadounidense desde 1866 . Bajo el pretexto de conmemorar el 250.º aniversario de la fundación de los Estados Unidos, funcionarios leales al mandatario han presionado a la Oficina de Grabado e Impresión para diseñar y prototipar un billete de 250 dólares con el retrato de Trump .

El costo de decir "no" al Presidente

La ambición de este proyecto ha generado fuertes tensiones internas. Según los reportes, la directora de la oficina de impresión, Patricia Solimene, fue reasignada abruptamente de su cargo tras advertir repetidamente sobre los obstáculos legales y de procedimiento. La ley federal actual prohíbe estrictamente que personas vivas aparezcan en los billetes, una norma establecida hace más de un siglo luego de que un funcionario de nivel medio pusiera su propia imagen en un billete de 5 centavos.

A pesar de estas restricciones, el tesorero Brandon Beach y su asesor Mike Brown —quien ahora ocupa el puesto de Solimene de forma interina— insistieron en avanzar con los prototipos. Para Trump, el diseño no es un detalle menor: el artista británico Iain Alexander, quien se describe como "retratista de la realeza", afirmó que el propio Trump aprobó y solicitó cambios en el diseño, pidiendo la inclusión de los colores de la bandera y logotipos específicos.

Un ecosistema de megalomanía: Billetes, pasaportes y estatuas

El billete de 250 dólares es solo una pieza en un rompecabezas de auto-homenaje. Las fuentes revelan que:

Billetes de 100 dólares con la firma de Trump ya se están imprimiendo, siendo la primera vez que un presidente en ejercicio firma la moneda.

ya se están imprimiendo, siendo la primera vez que un presidente en ejercicio firma la moneda. El Departamento de Estado anunció pasaportes de edición limitada con el retrato y la firma de Trump en dorado.

en dorado. Trump ha propuesto la construcción de un arco triunfal de 76 metros y un "Jardín de los Héroes" con 250 estatuas en Washington.

El Congreso como último obstáculo

Aunque el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que se ceñirán a la ley y que "todo está en manos del Congreso", el aparato político ya está en marcha. Existe un proyecto de ley presentado por el representante republicano Joe Wilson para autorizar esta nueva denominación. Expertos advierten que, más allá de la voluntad política, crear un billete con las medidas de seguridad necesarias suele tardar entre seis y ocho años, calificando la prisa de la administración como "una locura" logística.

Para el artista Alexander, la ambición de Trump no tiene límites, aunque bromeó diciendo que la comunicación con el presidente se ha dificultado recientemente debido a los conflictos internacionales: "Se entiende la cantidad de asuntos que tiene entre manos". Sin embargo, para sus críticos, la prioridad de Trump parece clara: asegurar que su imagen circule por cada rincón del mundo, sin importar qué leyes o tradiciones deba romper para lograrlo.