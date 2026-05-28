Netanyahu ordena que Israel avance en su control militar hasta el 70% de la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves que emitió una orden para incrementar el control del ejército israelí sobre la Franja de Gaza del 60 por ciento al 70 por ciento del territorio.

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Durante una conferencia en el valle del Jordán en Cisjordania, Netanyahu dijo que Israel ejercía el control del 50 por ciento del territorio de la Franja de Gaza y fue aumentado al 60 por ciento.

Netanyahu preguntó después cuál es el próximo objetivo. Algunos de los asistentes corearon “cien por ciento” y Netanyahu dijo “vayamos en orden, primero 70 por ciento, comenzando con eso. Aplastaremos con fuerza a Hamas por todas partes y luego lidiaremos con los restos”.

Netanyahu agregó que Israel se encuentra en un proceso en el que puede aprovechar su poder en muchas direcciones, y todavía tiene que aplastar a Hezbolá.

Hoy con anterioridad, el ejército israelí indicó en una declaración que el martes asesinó al jefe de una red central de transferencia de fondos de Hamas, Ihab Khrizim, en un ataque en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.