Europa acusó a Moscú de "cruzar una línea roja": un dron ruso cayó sobre un edificio en Rumania

Europa entró en emergencia de seguridad y Rumania está dispuesta a convocar el Artículo 4 de la OTAN luego de que un dron ruso impactó durante la noche en un edificio civil en Rumania, en la madrugada de este viernes, en una "grave escalada".

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El dron ruso disparado contra Ucrania se estrelló contra el edificio de departamentos en Galati, hiriendo a dos personas. Este incidente constituyó la incursión más grave en territorio de la OTAN desde el inicio de la guerra. Las dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves.

El dron, rastreado por radar tras cruzar al espacio aéreo de la OTAN, impactó contra el tejado del edificio en Galai, una ciudad portuaria del este de Rumania, a orillas del Danubio. El impacto provocó un incendio, obligando a los residentes a evacuar.

El presidente rumano, Nicusor Dan, describió el incidente como "el más grave" que ha afectado al territorio rumano desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022.

Reacciones internacionales

Rumania convocó de inmediato al embajador ruso a la cancillería.El Reino Unido y Francia también condenaron el incidente y llamaron al diplomático ruso en sus capitales.

Para Benjamin Haddad, ministro francés encargado de Europa: "El incidente que involucra un dron ruso en Rumania testimonia la amenaza rusa para la seguridad europea".

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó que "la guerra de agresión de Rusia ha cruzado una línea roja". La OTAN condenó la imprudencia de Rusia.

Uno a uno, los países europeos condenaron el incidente y lo consideraron inaceptable. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, declaró: "Hace mucho tiempo que Rusia no respeta las fronteras. Moscú no puede ser autorizada a violar el espacio aéreo europeo con toda impunidad". Lo consideró "una violación flagrante de la soberanía rumana y del espacio aéreo europeo".

La operación militar

El ejército rumano desplegó dos cazas F-16 y un helicóptero para vigilar otros vehículos aéreos no tripulados hostiles. Se enviaron alertas a los residentes de las zonas afectadas.

El Ministerio de Defensa rumano declaró que los cazas fueron desplegados tras la detección del dron. Sin embargo, el general de brigada Gheorghe Maxim afirmó que el ejército solo dispuso de cuatro minutos entre la detección y el impacto, un tiempo insuficiente para interceptarlo.

Añadió que las fuerzas rumanas se vieron limitadas, ya que no podían disparar al espacio aéreo ucraniano para destruir el dron antes de que cruzara la frontera. "Ucrania está en guerra, pero Rumania está en paz. No podemos lanzar un proyectil al espacio aéreo ucraniano", declaró el general.

Rumania y la OTAN

Rumania, miembro de la OTAN, calificó el ataque de "grave escalada".

Nicuor Dan, presidente del país, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional con el fin de discutir la respuesta. Afirmó que "ordenaría medidas proporcionales".

"Rumania es un Estado miembro de la OTAN y no aceptará, bajo ningún concepto, que la guerra de agresión librada por Rusia contra Ucrania se traslade a sus ciudadanos", declaró Dan.

El Artículo 4 de la OTAN

La OTAN no indicó si el ataque podría activar el Artículo 5, la cláusula que compromete a los Estados miembros a la defensa colectiva de la alianza, pero sí el Artículo 4, que convoca a consultar a los Estados miembros.

El Artículo 4 del tratado establece, desde 1949, que: "Los aliados se consultarán cada vez que, a juicio de uno de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de una de las partes sea amenazada".

Defensa contra drones

Rumania exigió la transferencia inmediata de medios para luchar contra los drones sobre su territorio a la OTAN.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, expresó su "solidaridad absoluta con Rumania". Afirmó que la Alianza estaba lista para defender "cada centímetro de su territorio" y publicó en X: "El comportamiento temerario de Rusia es un peligro para todos nosotros. Anoche se demostró una vez más que las consecuencias de su guerra de agresión ilegal no se detienen en la frontera".

"Seguiremos reforzando nuestra disuasión y defensa en nuestro territorio y continuaremos apoyando a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa", aseguró.

No es la primera vez que drones rusos cruzan la frontera rumana durante la guerra. Se han registrado incursiones similares en múltiples ocasiones desde 2022. Sin embargo, es la primera vez que un edificio residencial ha sido alcanzado y civiles rumanos han resultado heridos.

El Ministerio de Defensa rumano informó que se han encontrado fragmentos de drones en territorio rumano en 47 ocasiones desde el inicio de la guerra, 12 de ellas este año.

Galai, una zona cerca de la frontera

La zona de Galai se ha convertido en un objetivo recurrente de la actividad de drones rusos. Otro dron causó daños en la ciudad en abril.

El Ministerio de Defensa ruso no emitió comentarios de inmediato.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa rumano declaró:

"Durante la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación Rusa reanudó los ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania. Uno de estos drones entró en el espacio aéreo rumano, fue rastreado por radar hasta la zona sur de la ciudad de Galai y se estrelló contra el tejado de un edificio de apartamentos, provocando un incendio. Este incidente representa una escalada grave e irresponsable por parte de la Federación Rusa".

Describió el incidente como una grave violación del derecho internacional: "Tales incidentes ponen en peligro no solo la seguridad de los ciudadanos rumanos, sino también la seguridad colectiva de la OTAN".

Allison Hart, portavoz de la OTAN, declaró: "El secretario general de la OTAN está en contacto con las autoridades rumanas. Condenamos la imprudencia de Rusia y la OTAN seguirá reforzando sus defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones".

Rusia pide evacuar Kiev

En medio de esta tensión, Rusia llamó a evacuar Kiev de diplomáticos extranjeros, miembros de ONG y periodistas extranjeros, porque volverá a atacar con un misil Orechnik, ante las dificultades que enfrenta Vladimir Putin en el frente.

Las embajadas europeas se negaron a evacuar, al igual que los periodistas.

FUENTE: Clarín