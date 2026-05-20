miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Autoridad

Trump aseguró que Netanyahu "hará lo que yo quiera que haga"

El presidente Donald Trump buscó aclarar quien lleva las riendas en la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel, y la República de Irán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen generada con IA

Imagen generada con IA

En una reciente serie de declaraciones que subrayan su influencia sobre la política exterior israelí, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "hará todo" lo que él le pida en relación con la guerra contra Irán. Durante una comparecencia ante la prensa antes de partir hacia Connecticut, el mandatario estadounidense describió a Netanyahu como un "admirador muy, muy leal" y afirmó con confianza: "Hará todo lo que yo quiera que haga. Es un gran tipo".

Lee además
a pedido, donald trump volvio a posponer un ataque a iran

A pedido, Donald Trump volvió a posponer un ataque a Irán
video: un bufalo albino, sensacion viral por su parecido a donald trump
Desde Bangladesh

Video: un búfalo albino, sensación viral por su parecido a Donald Trump

Una relación de autoridad y lealtad

Estas afirmaciones se producen tras una conversación telefónica de una hora mantenida el pasado domingo entre ambos líderes, en la que abordaron las crecientes tensiones con Irán y la situación crítica en el Líbano y la Franja de Gaza. Al ser consultado sobre la posible reanudación de ataques contra Teherán, Trump reiteró su postura de mando al señalar que el mandatario israelí se plegará a sus directrices: "Hará lo que yo le pida".

Trump también aprovechó la oportunidad para defender la figura de Netanyahu, quien actualmente enfrenta procesos judiciales por presunto abuso de poder, soborno y corrupción. Según el presidente estadounidense, Netanyahu no es tratado «como se merece» en Israel, y dirigió duras críticas hacia el presidente israelí, Isaac Herzog, por no concederle un indulto.

Ultimátum y estrategia regional

El contexto de estas declaraciones es de alta tensión diplomática. Trump ha lanzado un nuevo ultimátum a Irán, instando al régimen a cerrar un acuerdo definitivo en los próximos días para poner fin al conflicto. De lo contrario, advirtió que "no quedará nada de ellos", pidiendo a Teherán que se tome sus amenazas «muy en serio».

A pesar de la contundencia de sus palabras, Trump manifestó que no tiene "ninguna prisa" por alcanzar este acuerdo, desestimando las presiones políticas derivadas de las próximas elecciones de mitad de mandato. "Simplemente, idealmente, me gustaría que muriera poca gente en lugar de mucha", aseveró el mandatario.

Por su parte, aunque existe un frágil alto el fuego iniciado el 8 de abril para facilitar negociaciones que actualmente se encuentran estancadas, las autoridades israelíes han dejado claro que sus operaciones militares en Oriente Medio contra Irán no han terminado. Las declaraciones de Trump refuerzan la percepción de una alianza estratégica donde Washington marca el ritmo de las acciones de su principal aliado en la región.

Temas
Seguí leyendo

Jaqueado por protestas populares, el presidente boliviano adelantó cambios en su gabinete

Diez años después, China reactiva las compras a Boeing a Estados Unidos

Los chats de Fred Machado: el avión con 1.700 kilos de cocaína en Guatemala y alertas de lavado

Estados Unidos acusó por homicidio al ex dictador cubano Raúl Castro

Volantazo en Chile: el presidente Kast echa a dos de sus principales ministras

Casi 30.000 evacuados por un incendio forestal en California

Estados Unidos: al menos cinco personas murieron en tiroteo en el Centro Islámico de San Diego

Denuncian que Argentina envió gases lacrimógenos a Bolivia para colaborar con la represión a la protesta contra el presidente Rodrigo Paz

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los chats de fred machado: el avion con 1.700 kilos de cocaina en guatemala y alertas de lavado
Estados Unidos

Los chats de Fred Machado: el avión con 1.700 kilos de cocaína en Guatemala y alertas de lavado

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Agustín Emanuel Vila y Juan Valentín Tello Giménez
Novedades

Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

Imagen ilustrativa
Ataque en un loteo

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca
Escándalo

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Leonardo Andrada frente al juez.
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso

Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación
En Flagrancia

Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación

Te Puede Interesar

Los requisitos y detalles para acceder al subsidio del gas.
Cámara de Diputados

Se aprobó la modificación del régimen de "zona fría"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan tendrá un jueves fresco al amanecer y agradable por la tarde
Clima

San Juan tendrá un jueves fresco al amanecer y agradable por la tarde

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá
Comercio exterior

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá

EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental
Copa Sudamericana

EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: Se puede mantener en pie
Polémica

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: "Se puede mantener en pie"