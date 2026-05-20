Trump aseguró que Netanyahu "hará lo que yo quiera que haga"

En una reciente serie de declaraciones que subrayan su influencia sobre la política exterior israelí, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "hará todo" lo que él le pida en relación con la guerra contra Irán. Durante una comparecencia ante la prensa antes de partir hacia Connecticut, el mandatario estadounidense describió a Netanyahu como un " admirador muy, muy leal" y afirmó con confianza: "Hará todo lo que yo quiera que haga. Es un gran tipo".

Estas afirmaciones se producen tras una conversación telefónica de una hora mantenida el pasado domingo entre ambos líderes, en la que abordaron las crecientes tensiones con Irán y la situación crítica en el Líbano y la Franja de Gaza. Al ser consultado sobre la posible reanudación de ataques contra Teherán, Trump reiteró su postura de mando al señalar que el mandatario israelí se plegará a sus directrices: " Hará lo que yo le pida" .

Trump también aprovechó la oportunidad para defender la figura de Netanyahu, quien actualmente enfrenta procesos judiciales por presunto abuso de poder, soborno y corrupción. Según el presidente estadounidense, Netanyahu no es tratado «como se merece» en Israel, y dirigió duras críticas hacia el presidente israelí, Isaac Herzog, por no concederle un indulto.

Ultimátum y estrategia regional

El contexto de estas declaraciones es de alta tensión diplomática. Trump ha lanzado un nuevo ultimátum a Irán, instando al régimen a cerrar un acuerdo definitivo en los próximos días para poner fin al conflicto. De lo contrario, advirtió que "no quedará nada de ellos", pidiendo a Teherán que se tome sus amenazas «muy en serio».

A pesar de la contundencia de sus palabras, Trump manifestó que no tiene "ninguna prisa" por alcanzar este acuerdo, desestimando las presiones políticas derivadas de las próximas elecciones de mitad de mandato. "Simplemente, idealmente, me gustaría que muriera poca gente en lugar de mucha", aseveró el mandatario.

Por su parte, aunque existe un frágil alto el fuego iniciado el 8 de abril para facilitar negociaciones que actualmente se encuentran estancadas, las autoridades israelíes han dejado claro que sus operaciones militares en Oriente Medio contra Irán no han terminado. Las declaraciones de Trump refuerzan la percepción de una alianza estratégica donde Washington marca el ritmo de las acciones de su principal aliado en la región.