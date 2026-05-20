Diez años después, China reactiva las compras a Boeing a Estados Unidos

En un movimiento que busca estabilizar las relaciones bilaterales, el Ministerio de Comercio de China confirmó este miércoles un acuerdo para la compra de 200 aviones Boeing, poniendo fin a una congelación virtual de ventas que se extendió por casi diez años. Este anuncio es el resultado directo de la reciente cumbre en Beijing entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping.

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Aunque el compromiso inicial es de 200 unidades, el presidente Trump señaló que el pedido podría escalar hasta los 750 aviones si se cumplen determinadas condiciones. Estas aeronaves estarían equipadas con motores de GE Aerospace , y como parte del trato, Estados Unidos proporcionará a China garantías de suministro para piezas y componentes esenciales de aviación. Los equipos comerciales de ambos países continúan definiendo los detalles finales para la implementación inmediata del acuerdo.

Hacia una nueva tregua comercial

El pacto aeronáutico es solo una pieza de un rompecabezas económico más amplio. China ha solicitado formalmente una prórroga de la tregua comercial que expira este mes de noviembre. En este marco, ambas potencias negocian una reducción recíproca de aranceles sobre bienes valorados en aproximadamente 30,000 millones de dólares.

Expertos financieros consideran que, si bien esta rebaja arancelaria representa cerca del 10% de las importaciones estadounidenses desde China —una cifra que no alteraría drásticamente las previsiones del PIB—, es un "paso positivo" que genera confianza en los inversores globales al estabilizar el vínculo entre las dos mayores economías del mundo.

Agricultura y recursos estratégicos

El acuerdo también abarca otros sectores vitales:

Agricultura: Se espera que China compre al menos 17,000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses entre 2026 y 2028. Además, Beijing reanudará las importaciones de productos avícolas y de carne de vacuno, mientras que EE. UU. eliminará barreras para las exportaciones lácteas chinas.

Se espera que China compre al menos en productos agrícolas estadounidenses entre 2026 y 2028. Además, Beijing reanudará las importaciones de productos avícolas y de carne de vacuno, mientras que EE. UU. eliminará barreras para las exportaciones lácteas chinas. Minerales Críticos: Ambos países colaborarán para garantizar la estabilidad en el suministro de tierras raras, fundamentales para la industria tecnológica y de defensa.

Visión diplomática

Esta visita presidencial, la primera en casi nueve años, busca dejar atrás la guerra arancelaria iniciada el año pasado. Durante el encuentro, el presidente Xi Jinping enfatizó que la relación comercial debe basarse en el beneficio mutuo, afirmando que "frente a las diferencias y fricciones, la consulta en igualdad de condiciones es la única opción correcta". Por su parte, la administración Trump mantiene cautela sobre la extensión total de los acuerdos, indicando que las negociaciones continuarán en los próximos meses.