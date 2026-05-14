Alcaldesa de California renunció porque ¡era una espía china!

Eileen Wang , de 58 años y hasta hace poco alcaldesa de la ciudad de Arcadia , en el sur de California, presentó su renuncia el pasado lunes tras revelarse un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Wang admitió haber actuado como una agente encubierta del gobierno chino , participando en una red de propaganda diseñada para influir en la opinión pública de la comunidad chino-estadounidense.

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La investigación federal reveló que Wang, junto a su entonces prometido Yaoning “Mike” Sun , operaba un portal de noticias llamado US News Center . Aunque el sitio se presentaba como una fuente de información local para los residentes de Arcadia —una ciudad donde el 60% de la población es de origen asiático —, en realidad servía como un canal de difusión para el régimen de Pekín.

Según los documentos judiciales, entre 2020 y 2022, Wang recibió instrucciones directas de funcionarios chinos a través de la aplicación de mensajería cifrada WeChat. Bajo estas órdenes, el portal publicó artículos redactados previamente por el gobierno chino, incluyendo contenidos que negaban las acusaciones de trabajo forzoso y abusos contra la minoría uigur en la provincia de Xinjiang. En una ocasión, tras publicar un artículo, Wang llegó a responder a un funcionario chino con el mensaje: “Gracias, líder”.

Implicaciones legales y condenas

El caso de Wang está estrechamente ligado al de su ex prometido, Mike Sun, quien se desempeñó como tesorero de su campaña electoral. Sun ya fue condenado en octubre de 2025 y se encuentra cumpliendo una pena de cuatro años en una prisión federal por cargos similares.

Por su parte, Eileen Wang enfrenta una pena máxima de hasta 10 años de prisión. Actualmente, se encuentra en libertad bajo una fianza de 25,000 dólares y se espera que formalice su declaración de culpabilidad ante un tribunal federal de Los Ángeles en las próximas semanas. Sus abogados han enfatizado que sus acciones fueron "errores personales" y que su conducta cesó antes de asumir plenamente su cargo como alcaldesa en diciembre de 2022.

Reacción institucional en Arcadia

La noticia ha generado una profunda preocupación en las instituciones locales. Dominic Lazzaretto, administrador municipal de Arcadia, calificó los hechos como "profundamente preocupantes", aunque aclaró que, tras una revisión interna, se confirmó que no se vieron afectados los fondos, el personal ni los procesos de toma de decisiones de la ciudad durante el breve periodo de Wang en el cargo.

Para los analistas internacionales, este caso es un ejemplo alarmante de la penetración de potencias extranjeras en las estructuras estatales de EE. UU.. Como señaló el primer fiscal adjunto Bill Essayli, este tipo de operaciones encubiertas "socavan nuestra democracia" al intentar corromper las instituciones desde adentro.