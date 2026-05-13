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Conexión emocional

Conocé a los "Kata friends", las mascotas con inteligencia artificial que pintan para fenómeno

Tienen zonas sensibles al tacto, pueden reconocer a los diferentes miembros del hogar y recordar patrones de interacción.

Por Agencia NA
Noa y Niko, dos de las mascotas con inteligencia artificial.

Noa y Niko, dos de las mascotas con inteligencia artificial.

Una empresa líder en hogares inteligentes con sede en Tokio, Japón, lanzó una línea de mascotas robóticas con inteligencia artificial (IA) llamadas "Kata friends", diseñadas para brindar conexión emocional, compañía a largo plazo e interacción en la vida cotidiana.

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Cómo funcionan los Kata friends

Estos peluches con IA tienen un diseño expresivo pensado para que puedan ser percibidos más como compañeros vivos que como simples máquinas. Realizan movimientos naturales y tienen 12 zonas sensibles al tacto en todo el cuerpo, por lo que reaccionan de forma intuitiva a los abrazos y los gestos.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una empresa líder en hogares inteligentes con sede en Tokio, Japón, lanzó una línea de mascotas robóticas con inteligencia artificial (IA) llamadas "Kata friends", diseñadas para brindar conexión emocional, compañía a largo plazo e interacción en la vida cotidiana. Estos peluches con IA tienen un diseño expresivo pensado para que puedan ser percibidos más como compañeros vivos que como simples máquinas. Realizan movimientos naturales y tienen 12 zonas sensibles al tacto en todo el cuerpo, por lo que reaccionan de forma intuitiva a los abrazos y los gestos. Su valor actual es de 999,99 dólares. ¿Comprarías uno? Más info en @tiempodesanjuan #katafriends #mascotas #ia #tiempodesanjuan"
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Los Kata friends son sensibles al tacto

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, a partir del reconocimiento de emociones por voz, estas mascotas de la firma SwitchBot pueden incluso detectar cambios en el estado de ánimo de las personas y responder de forma adecuada. De esta manera, pueden reconocer a los diferentes miembros del hogar, recordar patrones de interacción y desarrollar comportamientos y vínculos únicos.

Además, tienen la capacidad de moverse de forma independiente por la casa, evitar obstáculos y regresar por sus propios medios a sus bases de carga.

Qué opciones de mascotas con IA hay

Los Kata friends se venden en dos versiones: "Noa" y "Niko". Noa es blanco con detalles grises, mientras que Niko se caracteriza por un tono gris suave con la cara blanca. __IP__

Cuánto vale un Kata friend

Los dos modelos aparecen en la tienda europea de la marca a un precio de US$ 999,99. Asimismo, para tener una experiencia interactiva más atractiva hay que adquirir una suscripción continua.

FUENTE: Agencia NA

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