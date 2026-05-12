Emiratos Árabes Unidos lanzó ataques directos contra objetivos estratégicos en Irán

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se consolidaron como un actor militar activo en el conflicto de Medio Oriente al ejecutar una ofensiva directa contra territorio iraní.

Medio Oriente "El alto el fuego no terminó", dice el jefe del Pentágono mientras crece la tensión con Irán

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por The Wall Street Journal a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las fuerzas emiratíes bombardearon a principios de abril una refinería situada en la isla de Lavan, en pleno Golfo Pérsico, provocando daños que dejaron a la planta fuera de servicio por varios meses.

La operación ocurrió en un momento crítico, coincidiendo con los intentos de alto el fuego impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump. Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí evitó confirmar el ataque, se remitió a declaraciones anteriores donde subrayaron su derecho a responder militarmente ante actos hostiles por parte de Teherán.

Desde Irán, el régimen denunció en su momento que la planta fue alcanzada por "el enemigo", lo que desencadenó una contraofensiva masiva de misiles y drones no solo contra Emiratos Árabes, sino también contra Kuwait. De acuerdo con los reportes, EAU ha sido el principal blanco de la furia iraní, recibiendo más de 2.800 proyectiles, una cifra que supera incluso los ataques dirigidos hacia Israel.

Según las fuentes, el Pentágono y la Casa Blanca no expresaron malestar por la maniobra emiratí, ya que consideran que la participación de los Estados del Golfo fortalece la política de "máxima presión" contra el régimen de los ayatolás.

El involucramiento directo de EAU responde a un cambio de paradigma. Antes de la guerra, las monarquías del Golfo habían prometido neutralidad en su espacio aéreo, pero los constantes ataques de Irán contra infraestructura energética, aeropuertos y centros turísticos emiratíes dinamitaron esa postura.

La hostilidad iraní ha golpeado sectores clave de los Emiratos, como el inmobiliario y el turismo, forzando al país a adoptar la posición más beligerante de la región.

FUENTE: Agencia NA