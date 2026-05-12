martes 12 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Guerra en Medio Oriente

Emiratos Árabes Unidos lanzó ataques directos contra objetivos estratégicos en Irán

Según revelaron fuentes de inteligencia citadas por la prensa estadounidense, Abu Dabi abandonó su postura defensiva para atacar una refinería clave en territorio iraní.

Por Agencia NA
image

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se consolidaron como un actor militar activo en el conflicto de Medio Oriente al ejecutar una ofensiva directa contra territorio iraní.

Lee además
Pete Hegseth, jefe del Pentágono, en rueda de prensa junto al general Dan Caine. Foto: AP
Medio Oriente

"El alto el fuego no terminó", dice el jefe del Pentágono mientras crece la tensión con Irán
iran y estados unidos siguen lejos de llegar a un acuerdo
Medio Oriente

Irán y Estados Unidos siguen lejos de llegar a un acuerdo

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por The Wall Street Journal a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las fuerzas emiratíes bombardearon a principios de abril una refinería situada en la isla de Lavan, en pleno Golfo Pérsico, provocando daños que dejaron a la planta fuera de servicio por varios meses.

La operación ocurrió en un momento crítico, coincidiendo con los intentos de alto el fuego impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump. Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí evitó confirmar el ataque, se remitió a declaraciones anteriores donde subrayaron su derecho a responder militarmente ante actos hostiles por parte de Teherán.

Desde Irán, el régimen denunció en su momento que la planta fue alcanzada por "el enemigo", lo que desencadenó una contraofensiva masiva de misiles y drones no solo contra Emiratos Árabes, sino también contra Kuwait. De acuerdo con los reportes, EAU ha sido el principal blanco de la furia iraní, recibiendo más de 2.800 proyectiles, una cifra que supera incluso los ataques dirigidos hacia Israel.

Según las fuentes, el Pentágono y la Casa Blanca no expresaron malestar por la maniobra emiratí, ya que consideran que la participación de los Estados del Golfo fortalece la política de "máxima presión" contra el régimen de los ayatolás.

El involucramiento directo de EAU responde a un cambio de paradigma. Antes de la guerra, las monarquías del Golfo habían prometido neutralidad en su espacio aéreo, pero los constantes ataques de Irán contra infraestructura energética, aeropuertos y centros turísticos emiratíes dinamitaron esa postura.

La hostilidad iraní ha golpeado sectores clave de los Emiratos, como el inmobiliario y el turismo, forzando al país a adoptar la posición más beligerante de la región.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Irán insta a Estados Unidos a optar por la diplomacia tras presentar nueva propuesta de paz

La justicia boliviana ordenó la captura de Evo Morales

Bill Gates dijo que la mayoría de las empresas de IA van a fracasar: el motivo

Recuperan páginas perdidas del Nuevo Testamento después de 1.500 años

"Fue una desgracia": el testimonio del único argentino en el crucero del hantavirus

Trump anuncia un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania

España: apareció el ciudadano argentino que era intensamente buscado en Valencia

Sorpresa: Estados Unidos publicó imágenes inéditas de OVNIS y vida extraterrestre

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Registran actividad geotérmica en un volcán que se consideraba extinto: está cerca de San Juan
Novedad científica

Registran actividad geotérmica en un volcán que se consideraba extinto: está cerca de San Juan

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito
Tragedia en calle Vidart

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

Ariel Eduardo Jaime en uno de los eventos sociales de su empresa.
En el banquillo del acusado

Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima
Últimos días

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: Me la paso haciendo cuentas en la cabeza video
Crisis

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: "Me la paso haciendo cuentas en la cabeza"

Te Puede Interesar

Aunque en San Juan nunca se ha registrado un caso de hantavirus, el área de Zoonosis de la provincia sigue de cerca la situación y se mantiene en alerta.
Prevención

Hantavirus: en qué zonas de San Juan está el ratón que lo transmite y, ¿hubo casos en la provincia?

Por Daiana Kaziura
Fabián Martin, en la Feria del libro esta semana.
Estrategia electoral en San Juan

"Si vamos divididos, restamos fuerzas": la advertencia de Fabián Martín sobre el 2027 y el guiño a los libertarios

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron
Judiciales

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron

San Juan también marcha contra el desfinanciamiento universitario: cómo será el recorrido
Servicio

San Juan también marcha contra el desfinanciamiento universitario: cómo será el recorrido

Imagen ilustrativa
El mundo del revés

El colmo: robaron equipos de comunicación valuados en 30.000 dólares de una agencia de seguridad