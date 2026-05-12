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Llega el eclipse solar total más largo del siglo y no se repetirá en 157 años: dónde se podrá ver

El evento ocurrirá en agosto 2027 y alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, un tiempo excepcional para este tipo de fenómenos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El eclipse solar total más largo del siglo XXI ya tiene fecha confirmada y promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de las próximas décadas. El evento ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, un tiempo excepcional para este tipo de fenómenos.

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Durante esos minutos, el día se transformará en noche y el cielo podría oscurecerse lo suficiente como para permitir ver estrellas y algunos planetas a plena tarde.

Dónde podrá verse mejor el eclipse

La franja de visibilidad total será limitada y atravesará principalmente regiones del norte de África, Medio Oriente y parte del sur de Europa.

Los mejores lugares del mundo para observar el eclipse completo serán:

  • Egipto
  • Libia
  • Túnez
  • Arabia Saudita
  • Yemen
  • España, especialmente algunas zonas de la península ibérica.

Poco después aparecerá el famoso "Anillo de diamante", un efecto visual que ocurre cuando apenas queda un punto brillante del Sol visible junto al borde oscuro de la Luna.

En ciudades cercanas al trayecto central del eclipse, la oscuridad será total durante varios minutos, permitiendo apreciar el fenómeno en toda su magnitud.

Qué se podrá ver durante el eclipse

Uno de los momentos más esperados será la aparición de las llamadas "Perlas de Baily", pequeños destellos luminosos que se producen cuando la luz solar atraviesa los valles y montañas de la superficie lunar.

Además, durante la fase total:

  • Bajará notablemente la temperatura.
  • El cielo se oscurecerá casi por completo.
  • Podrán verse estrellas y algunos planetas.
  • Los animales pueden modificar su comportamiento creyendo que llegó la noche.

Cómo se verá desde Argentina

En Argentina el eclipse no podrá observarse de forma total. Sin embargo, dependiendo de la región y de las condiciones atmosféricas, algunas zonas podrían percibir efectos parciales muy leves cerca del atardecer, aunque el fenómeno no tendrá la espectacularidad que sí se verá en África o Europa.

Especialistas remarcan que para disfrutar realmente del eclipse será necesario estar dentro de la franja de totalidad, algo que no incluirá al territorio argentino en esta oportunidad.

Cómo observar un eclipse solar de forma segura

Los astrónomos recuerdan que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada.

Para ver el eclipse será indispensable utilizar gafas solares homologadas o instrumentos preparados especialmente para observación astronómica. Mirar el fenómeno sin protección puede causar daños permanentes en la vista.

La única excepción ocurre durante los minutos exactos de totalidad, cuando el Sol queda completamente cubierto por la Luna.

Un fenómeno que no volverá a repetirse en generaciones

El eclipse total de 2027 será considerado uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo. Según los especialistas, una duración similar no volverá a repetirse hasta dentro de más de 100 años.

Además, el calendario astronómico continuará ofreciendo otros eventos destacados en los próximos años, entre ellos un eclipse parcial previsto para el 26 de enero de 2028.

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