Bill Gates dijo que la mayoría de las empresas de IA van a fracasar: el motivo

En medio del auge de la industria de la inteligencia artificial (IA) con ideas cada vez más novedosas, Bill Gates brindó un pronóstico poco alentador sobre el ecosistema corporativo que se está gestando alrededor de esta tecnología.

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El cofundador de Microsoft sentenció que “La mayoría de las empresas de IA fracasarán” durante una entrevista con el medio australiano Financial Review.

Por qué, según Bill Gates, las empresas de IA van a fracasar

Según el magnate tecnológico, el escenario actual es similar a la histórica burbuja tecnológica de principios de los 2000 con las "puntocom". En ese sentido, indicó que la inyección masiva de capital hacia cualquier proyecto que incluya IA en su plan de negocios no garantiza su viabilidad a largo plazo.

“Si elegiste exactamente las compañías correctas -como Microsoft, Google o Apple-, te fue muy bien. Pero la mayoría de las empresas de IA fracasará. Es difícil para un inversor no técnico distinguir cuáles prosperarán”, consideró Gates.

El empresario advirtió que la volatilidad bursátil reciente, exacerbada por lanzamientos como el de Anthropic, que presentó una herramienta capaz de automatizar tareas legales, es solo un anticipo de un proceso de selección natural que dejará a pocos actores dominantes.

Qué sectores podrían beneficiarse de la IA

Asimismo, el magnate afirmó que la IA podría beneficiar sectores estratégicos como salud, educación y agricultura, especialmente en regiones con recursos limitados. Sin embargo, reconoció que el avance tecnológico no garantizará una distribución equitativa del bienestar.

FUENTE: Agencia NA