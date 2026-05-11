Con Jaurena en duda y Borgogno en el arco rival, San Martín ya piensa en Platense por Copa Argentina

San Martín ya puso la cabeza en el duelo de este miércoles frente a Platense por los 16avos de final de la Copa Argentina , en una semana que tendrá varios condimentos especiales para el Verdinegro.

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Uno de los principales interrogantes pasa por la situación de Sebastián Jaurena . El mediocampista salió lesionado en la derrota ante Colegiales, no fue convocado para el empate frente a Patronato y ahora el cuerpo técnico espera por su recuperación para saber si podrá estar ante el Calamar. El jugador sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo y será probado en la práctica de este lunes.

Además, el encuentro tendrá un reencuentro muy particular para todo Concepción: en el arco rival estará Matías Borgogno, figura y héroe del último ascenso de San Martín a Primera División. El arquero, hoy defendiendo los colores de Platense, volverá a cruzarse con el Verdinegro en un partido decisivo.

Cabe destacar que el choque copero entre Platense y San Martín también sufrió una modificación de sede. Inicialmente iba a jugarse en el estadio Nuevo Francisco Urbano, cancha de Deportivo Morón, pero finalmente se disputará en el Alfredo Beranger, estadio de Temperley.

El plantel dirigido por el “Gringo” Schiapparelli viajará este martes rumbo a Buenos Aires en avión y permanecerá allí después del partido de Copa Argentina, ya que el próximo domingo deberá enfrentar a Almagro por la fecha 14 de la Primera Nacional. La idea del cuerpo técnico es entrenarse en Buenos Aires y una de las posibilidades es hacerlo en el predio de la AFA en Ezeiza, algo que terminarán de confirmar en las próximas horas.