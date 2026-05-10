domingo 10 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Los Pumitas

El sanjuanino Manu Cúneo volvió a destacarse en Los Pumitas en el Rugby Championship M20

El primera línea surgido del San Juan Rugby Club sumó una nueva actuación con el seleccionado argentino juvenil en Sudáfrica, donde el equipo cerró su participación ante Australia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (89)

El rugby sanjuanino volvió a decir presente en el plano internacional de la mano de Manuel Cúneo Camargo. El joven jugador surgido de las inferiores del San Juan Rugby Club sumó una nueva actuación destacada con Los Pumitas en el Rugby Championship M20 que se disputó en Sudáfrica, donde Argentina cerró su participación frente a Australia.

Lee además
en una tanda para el infarto, river paso a cuartos por penales
Torneo Apertura

En una tanda para el infarto, River pasó a cuartos por penales
brillo al capo, aire a las gomas y un trabajo a contrarreloj: asi funciona el quirofano del zonal cuyano en el zonda video
Queda en boxes

Brillo al capó, aire a las gomas y un trabajo a contrarreloj: así funciona el quirófano del Zonal Cuyano en El Zonda

El primera línea sanjuanino volvió a dejar su huella en el seleccionado juvenil argentino y completó una experiencia de enorme crecimiento en uno de los torneos más exigentes del hemisferio sur. Cúneo, que ya había tenido minutos en el debut ante Sudáfrica y luego frente a Nueva Zelanda, volvió a ser parte importante del equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda.

El jugador, que actualmente también integra Capibaras XV en el Súper Rugby Américas, atraviesa uno de los mejores momentos de su joven carrera y sigue consolidándose como una de las grandes promesas del rugby sanjuanino. Su presencia en Los Pumitas representa un orgullo para el deporte local y una muestra del crecimiento que viene teniendo la disciplina en la provincia.

Argentina finalizó así su participación en el Rugby Championship M20 tras medirse ante las potencias del hemisferio sur como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, en un certamen que sirve de preparación para futuras competencias internacionales juveniles.

Seguí leyendo

Racing dio el golpe en La Plata, eliminó a Estudiantes y avanzó a cuartos

Rosario Central lo dio vuelta ante Independiente y avanzó a cuartos del Apertura

De entre casa y profesor de manejo: la experiencia de Tiempo dentro del auto de Fabrizio Benedetti

Boca no puede salir campeón con Riquelme de presidente: cuántos torneos van sin dar la vuelta olímpica

Liga Profesional: a qué hora y cómo ver en vivo a River, San Lorenzo, Racing e Independiente

Polémica futbolera: Belgrano se burló de Talleres con un aviso fúnebre tras ganar el clásico

Con un gol del sanjuanino Francisco Álvarez, Argentinos Juniors venció a Lanús y se metió en cuartos

La fiebre de las figuritas tiene su templo en San Juan: el kiosco donde todos buscan a Messi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
automovilismo, asado y hasta un disco con paella en pleno cerro: si estuviste en el zonal cuyano, buscate
Galería de fotos

Automovilismo, asado y hasta un disco con paella en pleno cerro: si estuviste en el Zonal Cuyano, buscate

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito
Tragedia

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart
Siniestro fatal

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

El proyecto de cobre ubicado en Calingasta -Los Azules- presentó en octubre del año pasado su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Minería

Un factor inesperado que puede acelerar la rentabilidad de un proyecto de cobre sanjuanino

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson
Historias del Crimen

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson

Te Puede Interesar

La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.
Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de los cierres

Por David Cortez Vega
Arranque de semana frío en San Juan: la mínima será de 6°C este lunes
SMN

Arranque de semana frío en San Juan: la mínima será de 6°C este lunes

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

Brillo al capó, aire a las gomas y un trabajo a contrarreloj: así funciona el quirófano del Zonal Cuyano en El Zonda video
Queda en boxes

Brillo al capó, aire a las gomas y un trabajo a contrarreloj: así funciona el quirófano del Zonal Cuyano en El Zonda

Robos de aires acondicionados: se entregó el empleado judicial que estaba prófugo
Investigación

Robos de aires acondicionados: se entregó el empleado judicial que estaba prófugo