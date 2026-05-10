El sanjuanino Manu Cúneo volvió a destacarse en Los Pumitas en el Rugby Championship M20

El rugby sanjuanino volvió a decir presente en el plano internacional de la mano de Manuel Cúneo Camargo. El joven jugador surgido de las inferiores del San Juan Rugby Club sumó una nueva actuación destacada con Los Pumitas en el Rugby Championship M20 que se disputó en Sudáfrica, donde Argentina cerró su participación frente a Australia.

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El primera línea sanjuanino volvió a dejar su huella en el seleccionado juvenil argentino y completó una experiencia de enorme crecimiento en uno de los torneos más exigentes del hemisferio sur. Cúneo, que ya había tenido minutos en el debut ante Sudáfrica y luego frente a Nueva Zelanda, volvió a ser parte importante del equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda.

El jugador, que actualmente también integra Capibaras XV en el Súper Rugby Américas, atraviesa uno de los mejores momentos de su joven carrera y sigue consolidándose como una de las grandes promesas del rugby sanjuanino. Su presencia en Los Pumitas representa un orgullo para el deporte local y una muestra del crecimiento que viene teniendo la disciplina en la provincia.

Argentina finalizó así su participación en el Rugby Championship M20 tras medirse ante las potencias del hemisferio sur como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, en un certamen que sirve de preparación para futuras competencias internacionales juveniles.