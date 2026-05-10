Racing dio el golpe en La Plata, eliminó a Estudiantes y avanzó a cuartos

Racing Club derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tras un partido cerrado que se resolvió sobre el final.

El encuentro tuvo un trámite parejo y muy disputado en la mitad de la cancha. Estudiantes intentó asumir el protagonismo por ser local y uno de los mejores equipos de la fase regular, mientras que Racing apostó a sostener el orden defensivo y esperar una oportunidad para lastimar. Durante gran parte del duelo, el empate sin goles parecía inamovible.

Sin embargo, a los 44 minutos del segundo tiempo apareció Santiago Sosa para cambiar la historia. Tras un tiro de esquina, el defensor ganó de cabeza dentro del área y marcó el único gol de la tarde, desatando el festejo de la Academia en La Plata.

Con esta victoria, Racing avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Rosario Central, que viene de eliminar a Independiente. Estudiantes, en tanto, quedó afuera del certamen pese a haber terminado como líder de su zona en la fase regular.