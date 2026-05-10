Un factor inesperado que puede acelerar la rentabilidad de un proyecto de cobre sanjuanino

El proyecto de cobre ubicado en Calingasta -Los Azules- presentó en octubre del año pasado su estudio de Factibilidad en Canadá.

Uno de los proyectos de cobre más prometedores de San Juan -Los Azules- presentó hace siete meses su Estudio de Factibilidad y se conoció su potencial: 205.000 toneladas de cobre anuales estimadas que generarían unos 2.560 millones de dólares durante su vida activa. Pero hay una variable que no fue incluída y que podría modificar drásticamente el desempeño del proyecto y sus cifras.

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Se trata de la posible incorporación anticipada de la tecnología de lixiviación avanzada de Nuton, la división del gigante minero Rio Tinto, en su primera etapa de producción, lo que permitiria tener más cobre y antes de los previsto.

Un avance inesperado

Siempre se supo que la tecnologóa que está desarrollando Nuton en Los Azules era para la segunda fase de producción de la mina, prevista a partir del año 23 de producción. Fuentes vinculadas a la conducción del proyecto, liderado por Michael Meding, anticiparon a Tiempo de San Juan que siguen de cerca las inminentes novedades de Nuton para aplicar esa tecnología en la primera fase de producción de cobre en vez de la segunda.

Eso permitiría algo valioso para el negocio: adelantar los tiempos de generación de ingresos y mejorar la rentabilidad inicial, un factor clave en la evaluación de los inversores.

Las etapas de producción

El diseño oficial de Los Azules, de la minera McEwen; contempla una Fase 1 de 22 años basada en lixiviación convencional, con una tasa de recuperación de cobre del 70,8%.

La tecnología de Nuton, en la que la megaminera Rio Tinto ha invertido en Los Azules -ya posee el 17% de las acciones del proyecto-, y estaba originalmente reservada para la segunda fase del negocio, destinada a tratar el mineral más profundo durante los siguientes 33 años.

¿Por qué no se incluyó desde el día uno? La razón es estrictamente técnica: al momento de cerrar el estudio, Nuton aún no había declarado la producción comercial de su tecnología a nivel global. Entonces, para mantener el estudio de factibilidad dentro de los parámetros de lo "probado y factible", se optó por incluir en el mismo el método tradicional.

Un negocio mejor y más veloz

Sin embargo, lo que se habla ahora en el sector es que debido a que la planta de Los Azules ha sido diseñada con tal flexibilidad que podrá integrar la tecnología de Nuton desde el principio si es posible, con cambios mínimos.

Según fuentes de la empresa, se está a la espera de que la tecnológica de Rio Tinto confirme su potencialidad final para aplicarla de forma anticipada en la primera fase. El impacto de este movimiento sería masivo:

Recuperación récord: La tasa de extracción pasaría del 70,8% actual a superar incluso el 76%, cifra que antes solo se esperaba ver después de dos décadas de operación.

Retorno acelerado: Si bien el estudio oficial ya prevé recuperar el capital invertido (CAPEX) en 3,9 años, la implementación de Nuton en la Fase 1 acortaría este plazo drásticamente al obtener más mineral, en menos tiempo.

Eficiencia extrema: Validaría la meta de operar con una huella ambiental mínima, reduciendo el consumo de agua y energía, y produciendo cátodos de cobre de forma directa.

La inversión

Este "potencial oculto" explica por qué el interés financiero en Los Azules no deja de crecer, según se comenta en el sector. La minera gestiona un complejo paquete de 4.000 millones de dólares para poner en producción el proyecto Los Azules, mediante una estrategia de dos pilares: la inversión directa de socios y el endeudamiento a través de agencias de crédito europeas (ECAs) y organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional.

El proyecto ya ha captado propuestas por 1.100 millones de dólares, provenientes de firmas como Komatsu, Sandvik e YPF Luz. Además, el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial coloca al proyecto en el radar de las agencias de crédito de exportación de potencias como Alemania, EE.UU. y Japón.

Con el inicio de la construcción previsto para 2027, Los Azules no solo promete 55 años de vida útil; sino además un caso de estudio donde la tecnología de vanguardia de Rio Tinto podría convertir un negocio muy bueno en uno excelente mucho antes de lo que el mercado imagina.

Hace poco Los Azules recibió un guiño de Río Tinto: en un dossier donde se explica qué es Nuton y su importancia, incluyeron a Rob McEwen, presidente y propietario principal de McEwen Inc. y dueño de Los Azules; con un textual sugestivo: “(Nuton) como accionista y socio están comprometidos con nuestro éxito y participan en el potencial de nuestro proyecto”.

Impacto en San Juan

Al proyectarse una mina que produzca cobre por 54 o 55 años en Calingasta, se garantiza más de medio siglo de actividad minera sostenida en la provincia. Además, el proyecto estima una facturación anual de 2.560 millones de dólares y el flujo de regalías e impuestos para la provincia se multiplica significativamente a largo plazo.

El proyecto ya ha generado acuerdos estratégicos, como el firmado con YPF Luz, para financiar mejoras en la red eléctrica y el suministro de energía al sitio minero. Ese desarrollo de infraestructura queda como un activo para la provincia, además del compromiso de utilizar energía 100% renovable.

Un valor extra es que, a diferencia de otros proyectos, Los Azules producirá directamente cátodos de cobre sin necesidad de una planta concentradora, lo que implica procesos industriales más limpios y tecnificados, dentro de San Juan.

Por último, la extensión de la mina se basa en un modelo que contempla un 74% menos de uso de agua y un 72% menos de intensidad de carbono que la media de la industria. Esto asegura que el beneficio económico extendido no comprometa los recursos naturales de la provincia de manera desproporcionada.