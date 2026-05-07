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La transición energética y el respaldo a Milei: las bases del discurso de Orrego en la Expo Minera

El Gobernador sanjuanino habló durante el acto central por el Día de la Minería en la Expo Minera. Vinculó el potencial del cobre con el escenario global de transición energética. Además, destacó medidas del Gobierno nacional y expresó su respaldo político al Presidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con un discurso atravesado por definiciones económicas, políticas y estratégicas, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves el acto central por el Día de la Minería en el marco de la Expo San Juan Minera 2026 y dejó en claro cuál es la mirada de su gestión sobre el futuro de la actividad. Ante un auditorio colmado por empresarios, funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector, el mandatario provincial vinculó el desarrollo minero con el escenario mundial de transición energética y destacó las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei para atraer inversiones.

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En el inicio de su alocución, Orrego repasó el recorrido histórico de la minería en San Juan y sostuvo que la provincia construyó una identidad productiva ligada a esa actividad desde hace décadas. “Nosotros la conseguimos como una política de Estado. Esto claramente nos define”, expresó el mandatario al referirse al peso que tiene la actividad minera dentro de la economía provincial. Además, señaló que “más del 80% de las exportaciones tienen que ver con los minerales”, aunque aclaró que la provincia también sostiene otras actividades productivas.

En esa línea, el gobernador buscó remarcar que San Juan mantiene una matriz económica diversificada. “Valoramos muchísimo la diversificación de la economía”, afirmó durante el acto, antes de enumerar sectores como la vitivinicultura, la producción de aceite de oliva y el tomate industrializado. Según explicó, la minería funciona como “un motor fundamental”, pero convive con otras industrias históricas de la provincia que también generan empleo y exportaciones.

Uno de los ejes centrales de su exposición estuvo ligado al contexto internacional y a la creciente demanda de minerales estratégicos para las nuevas tecnologías y las energías renovables. “Sabíamos que venía la transformación energética”, sostuvo Orrego, quien además mencionó que “los desafíos del mundo están puestos en la conectividad, en la transición energética y en las energías renovables”. Bajo esa línea, recordó el surgimiento de la Mesa del Cobre junto a otros gobernadores de provincias mineras, inspirada en la experiencia previa de la Mesa del Litio.

El mandatario provincial también destacó el potencial geológico de la región cordillerana y consideró que Argentina tiene una oportunidad histórica en el mercado internacional del cobre. “Sabíamos de la capacidad que tenía Argentina, habida cuenta de que el 40% de la reserva de cobre del mundo se encuentra en la Cordillera de los Andes”, señaló. Para Orrego, ese escenario abre nuevas posibilidades de inversión y posiciona a San Juan como uno de los principales protagonistas del desarrollo minero argentino.

En otro tramo de su discurso, el gobernador hizo un fuerte respaldo a las medidas económicas implementadas por la Nación y vinculó directamente ese contexto con el renovado interés de empresas mineras por invertir en el país. “Tuvimos un presidente que tomó una decisión, que es mejorar la macro y generar clima de negocios”, afirmó, en referencia a la gestión de Milei. Allí también destacó la estabilidad fiscal, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la salida del cepo cambiario como herramientas que, según indicó, permitieron recuperar previsibilidad.

De todos modos, Orrego aclaró que el rol de las provincias continúa siendo central en el manejo de los recursos naturales. “Los recursos naturales son de las provincias”, remarcó el mandatario, quien además sostuvo que las jurisdicciones deben trabajar para brindar seguridad jurídica y reglas claras. En ese sentido, aseguró que su gestión avanzó en la modernización del Estado y en la agilización de trámites administrativos para facilitar el desembarco de nuevas inversiones en la provincia.

Sobre el cierre, el gobernador dejó una de las frases políticas más resonantes de la jornada y expresó abiertamente su respaldo al presidente Milei. “Quien conduce el avión es el Presidente de la Nación”, manifestó frente a empresarios y funcionarios presentes en Pocito. Luego agregó: “Yo quiero que al Presidente le vaya bien. Si al Presidente le va bien, nos va bien a todos los argentinos”. El mensaje se dio en una jornada donde la minería volvió a ocupar el centro de la escena provincial, con fuerte presencia de dirigentes políticos y referentes del sector vinculados al desarrollo del cobre y otros minerales estratégicos.

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