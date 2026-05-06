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Encuentro

Milei se reunió con grandes inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales

El Presidente encabezó un encuentro con directivos de importantes compañías globales en el marco de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

Por Agencia NA
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En la primera jornada de su gira por la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el presidente Javier Milei mantuvo este miércoles una reunión con un grupo de destacados inversores y autoridades de corporaciones internacionales en la ciudad de Los Ángeles.

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El encuentro tuvo lugar en el contexto de la 29.ª Conferencia Anual del Instituto Milken, uno de los foros económicos y financieros más influyentes del mundo.

El Gobierno no comunicó quiénes formaron parte. Pero trascendió que el jefe de Estado tuvo la posibilidad de presentar las reformas económicas que lleva adelante su gestión y exponer las oportunidades de inversión que ofrece el país en sectores estratégicos.

Del encuentro participaron también figuras centrales del gabinete económico: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. Posteriormente, el titular de Hacienda, el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Alex Oxenford, mantuvieron un cónclave con autoridades de Chevron, una de las corporaciones energéticas multinacionales estadounidenses más grandes, especializada en la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas.

A través de su cuenta de X, Caputo informó que Eimar Bonner y Laura Lane, la directora financiera y la directora de asuntos corporativos de la compañía, garantizaron un envío de un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

La actividad oficial finaliza a las 18 (hora argentina), cuando Milei realice una disertación en el cierre de la conferencia anual de la entidad. Allí será escuchado por “líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”, tal como informó el instituto.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, añadieron sobre el evento que será protagonizado por el Presidente.

La comitiva partirá de regreso a la Argentina esa misma jornada en la noche angelina y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves. El viernes a las 14, el jefe de Estado encabezará una reunión de gabinete en la Casa Rosada.

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