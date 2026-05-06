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Informe

Las prepagas aumentaron 417% desde que asumió Milei y 742.000 personas perdieron la cobertura médica

Los datos surgen de un estudio del Instituto Argentina Grande (IAG). La cantidad de argentinos que depende exclusivamente de la salud pública supera los 10 millones.

Por Agencia NA
Un informe indica que las prepagas acumulan un incremento del 417% desde que asumió la administración de Javier Milei.

Un informe indica que las prepagas acumulan un incremento del 417% desde que asumió la administración de Javier Milei.

Las prepagas acumulan un incremento del 417% desde que asumió la administración de Javier Milei mientras que 742.000 personas se quedaron sin cobertura médica en el mismo lapso y pasaron a depender del sistema sanitario público. Los datos aportados por un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expuso la caída en la cobertura médica en el país ante contexto de caída del empleo y fuertes subas de las prepagas.

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La población que cuenta con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia se encontraba en 67,5% en el segundo trimestre de 2023 mientras que en el segundo trimestre de 2025, se encontró 2,1 puntos porcentuales por debajo, en 65,4%.

El reporte dejó en evidencia que con la caída en el nivel de cobertura de salud en Argentina durante los últimos dos años, la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público superó las 10 millones.

Al respecto, puntualizó que “la población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosandose en 742.000 personas”.

Al analizar dicho panorama, desde el IAG remarcaron que está situación se da “en un contexto en el que se perdieron 206 mil empleos registrados, desde noviembre de 2023”, por lo que afirman que “no sorprende que menos personas cuenten con obra social”.

Además, pusieron el foco en el incremento sostenido en los planes de medicina prepaga al señalar que “las prepagas aumentaron un 417% frente a una inflación de 293% en el mismo período”.

En este marco, sostuvieron que “el gobierno de Javier Milei que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado paradójicamente después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”.

El crecimiento de la dependencia del sistema sanitario público también se da en un escenario de dificultad por el financiamiento a hospitales. En este sentido, los hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamaron por la aplicación de la ley de financiamiento y advirtieron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención.

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