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Tribunales

Un médico declaró que Diego Maradona sufrió "una agonía exteriorizada" y no una muerte súbita

Federico Corasaniti participó de la autopsia y la Junta Médica y dijo que el "Diez" tenía "signos de edema" y "fallas crónicas" desde hace bastante tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un médico declaró que Diego Maradona sufrió una agonía exteriorizada. Foto: Clarín

Un médico declaró que Diego Maradona sufrió una "agonía exteriorizada". Foto: Clarín

La séptima jornada del juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona (60) comenzó con el testimonio de uno de los médicos que participó de la autopsia y en la Junta Médica, y aseguró que el ex astro futbolístico “tenía signos de edema” y descartó una muerte súbita.

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Federico Corasaniti declaró vía Zoom desde España, donde reside hace unos cuatro años. En 2020, el testigo era jefe del Cuerpo Médico del Departamento Judicial de San Isidro, por lo que estuvo presente durante la primera pericia al cuerpo de Maradona y su posterior autopsia.

“Tenía signos de edema”, expresó Corasaniti al relatar que el cuerpo de Maradona estaba con rigidez y en su boca tenía un falso hongo de espuma, que es cuando se mezcla aire de las vías aéreas y líquido.

El médico legal explicó que un edema generalizado se da con la “falla de un órgano como el corazón o de varios como riñón o hígado”, y fue contundente al explicar que Maradona sufrió “una agonía exteriorizada” y descartó una muerte súbita.

“Súbito esto no puede ser”, afirmó y mencionó una serie de “fallas crónicas” que “venían con bastante tiempo”.

Corasaniti explicó también que la data de muerte de Maradona dio aproximadamente a las 12 del mediodía del 25 de noviembre de 2020. El llamado a la ambulancia fue a las 12.16 y la llegada se produjo 12 minutos más tarde, según registros.

El médico se refirió, además, sobre un punto que el neurocirujano Leopoldo Luque (45), uno de los principales acusados de la muerte del “Diez”, incluyó en su primera declaración, en la que aportó una serie de bibliografía que contradecía el resultado de la autopsia y de la Junta Médica.

“Ahora hay tablas que dicen que el corazón no puede ser más grande. Son tablas del hemisferio norte, donde la gente es más alta y obesa. En Estados Unidos el promedio de altura es 1,80 metros y en Argentina 1,72”, detalló.

Otro tema que tocó el testigo fue el corazón de Maradona pesó 503 gramos, casi el doble de una persona normal. Sobre ello, declaró que “el corazón es un musculo y sufre rigidez cadavérica”.

"La pared del ventrículo izquierdo estaba adelgazada, no llega a un centímetro. Era una cardiopatía dilatada del ventrículo izquierdo. Eso, sumado al edema genera, la ascitis, edema pulmonar, cerebral. eso hace creer una insuficiencia cardíaca”, indicó.

En tanto, este martes por la tarde, luego de un cuarto intermedio, el TOC N° 7 San Isidro recibía las testimoniales de otros médicos que participaron de los peritajes incorporados a la investigación judicial.

FUENTE: Clarín

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