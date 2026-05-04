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En Argentina

Extraditaron a "Pequeño J" por el triple crimen narco y ya está alojado en Marcos Paz

El acusado llegó desde Perú en un operativo internacional y este martes será indagado por videollamada por la Justicia federal.

Por Agencia NA
Pequeño J

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, ya se encuentra en la Argentina tras ser extraditado desde Perú en el marco de la causa por el triple crimen narco ocurrido en septiembre de 2025. El acusado arribó este lunes por la noche al aeropuerto de El Palomar y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

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El traslado se concretó alrededor de las 20.40, luego de un operativo internacional que incluyó meses de gestiones y coordinación entre ambos países. Tras su llegada, fue entregado al Servicio Penitenciario Federal, que dispuso su alojamiento en el penal de Marcos Paz, donde permanecerá detenido.

La investigación lo vincula con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, en un caso que generó fuerte conmoción y que está siendo instruido por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón.

Debido a las medidas de seguridad previstas, se resolvió que este martes el acusado sea indagado por videollamada desde la unidad penitenciaria. En esa instancia, la Justicia avanzará en la formalización de la acusación y en la reconstrucción de los hechos.

Uno de los aspectos que llamó la atención tras su llegada fue el cambio en su apariencia. A diferencia de las imágenes previas que circulaban durante su búsqueda, Valverde Victoriano se presentó con el cabello completamente rapado.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Perú detallaron que el proceso de extradición atravesó ocho etapas, entre ellas la detención, la activación del mecanismo de cooperación internacional, la presentación del pedido formal, su admisión, la declaración de procedencia, la autorización final y la verificación de los requisitos antes del traslado definitivo.

Con su arribo al país, se abre una nueva etapa en la causa que busca esclarecer el triple crimen y determinar las responsabilidades en uno de los hechos más graves vinculados al narcotráfico en el último tiempo.

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