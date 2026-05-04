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El mensaje que dejó la foto Uñac-Carbajal hacia el interior del peronismo calingastino

El senador nacional mantuvo un encuentro con el intendente de Calingasta y posteó una foto en sus redes sociales, en un gesto que acompaña una seguidilla señales de dirigentes cercanos al uñaquismo. Hacia el interior del peronismo del departamento, la lectura es que hay una "búsqueda de apoyo", en medio de la aparición de varios precandidatos de cara al 2027.

Por Ana Paula Gremoliche
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El senador Sergio Uñac mantuvo un encuentro con el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, y posteó una foto en sus redes sociales. No se trata de un gesto aislado, puesto que se suma a señales de apoyo de varios dirigentes uñaquistas. En el peronismo calingastino leen la foto como un gesto del intendente para mostrarse acompañado, justo cuando empiezan a asomarse varios precandidatos. Mientras tanto, el diputado Jorge Castañeda, quien ya está anotado en la contienda electoral del 2027, se aleja cada vez más del peronismo en las votaciones de la Cámara de Diputados.

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Uñac acompañó la imagen que posteó en sus redes sociales con el mensaje: "Gracias Sebastián por tu visita y el dialogo compartido sobre la realidad económica y productiva que atraviesa el país, la provincia y el querido Calingasta. En un contexto complejo, coincidimos en la importancia de trabajar unidos para fortalecer las economías regionales, generando más calidad de vida y empleo digno para todos". Lo que llama la atención no es la foto en sí, sino el contenido bidireccional del mensaje.

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Por un lado, es cierto que Carbajal es muy visitado por funcionarios del riñón uñaquista. Uno de los que más visitó Calingasta es el diputado nacional Cristian Andino, mientras que para la apertura de sesiones del Concejo también sorprendió la presencia de la senadora Celeste Giménez (quien no suele asistir a eventos institucionales). También asistieron intendentes como Daniela Rordríguez, de Chimbas; Analía Becerra, de San Martín; David Domínguez, de Ullum; y el presidente del Partido Justicialista, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano. La foto con Uñac podría tomarse como el "broche de oro" a una serie de gestos de parte del peronismo para con Carbajal, ante la aparición de candidatos como Castañeda y el empresario Alfredo Amín.

Por el lado de Uñac, la foto podría leerse como un mensaje directo a Castañeda, quien viene votando en consonancia con el oficialismo provincial. La última fue en la elección del camarista civil el pasado jueves, donde fue elegido Sebastián De la Torre, pero la más significativa fue cuando se votó al nuevo fiscal general de la Corte de Justicia. En aquel entonces, el exgobernador bajó un mensaje claro a los diputados peronistas: "cualquiera menos Guillermo Baigorri". Pese a esta directiva, el calingastino fue uno de los justicialistas que votó a favor de la propuesta del orreguismo.

En el mientras tanto, Carbajal cargó contra Castañeda en entrevistas radiales. "Hace 30 sueldos que Castañeda es diputado y no presentó un solo proyecto para los calingastinos", dijo en el programa de Juan Pereyra en Radio Sarmiento. Amín tampoco se salvó de las declaraciones, puesto que lo acusó de tener denuncias en su contra.

En el peronismo calingastino hay inquietud por cómo se definirán los candidatos para las próximas elecciones. Desde el oficialismo provincial evalúan eliminar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), lo que dejaría sin efecto la libre participación. Como alternativa, quieren que se implemente, tal como propone el mismo Uñac, las internas abiertas. Así, serán los propios calingastinos quienes elijan a los postulantes del próximo año.

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