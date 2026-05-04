Santas razones para no demoler la historia: la cruzada por las ruinas de la Iglesia de Trinidad

Ya son 2.191 las firmas que respaldan un pedido formal para conservar las ruinas de la Iglesia de Trinidad , una campaña que se desarrolla en la plataforma de peticiones en línea más grande del mundo. Esta herramienta de beneficio público, que funciona de forma abierta y gratuita, permite a los ciudadanos presionar a los tomadores de decisiones para generar cambios sociales y culturales, convirtiéndose en el epicentro de una movida integral que busca rescatar un sitio de valor invaluable para San Juan . La convocatoria invita a la sociedad a sumarse para declarar como patrimonio cultural el conjunto que integran las Ruinas de Trinidad , el Oratorio de la Misericordia, el ex asilo de mendigos y ancianos, la casa parroquial y el Convento de las Hermanas Vicentinas.

Lo que se plantea en la plataforma va mucho más allá de una simple declaración administrativa. Los impulsores de la medida solicitan a las autoridades y legisladores que estos edificios se transformen en museos, bajo la convicción de que este cambio no solo protegerá el legado arquitectónico, sino que servirá como un espacio educativo para que las nuevas generaciones conozcan la rica historia y cultura local.

El proyecto contempla además una visión de utilidad comunitaria muy amplia, sugiriendo que, una vez reparadas, las instalaciones podrían ser utilizadas por estudiantes de diversas facultades para cursar sus estudios, servir para la ampliación de la Casa de Gobierno o incluso funcionar como un centro de resguardo para personas en situación de vulnerabilidad. Esta petición se apoya en estadísticas que demuestran que la preservación del patrimonio cultural impacta positivamente en el turismo y, por ende, fortalece la economía regional.

image Foto San Juan Antiguo, detalle del friso de una escena bíblica (¿La resurrección de Lázaro?).

Un refugio de identidad y fe: el valor histórico detrás del pedido

La urgencia por preservar este rincón del Gran San Juan, ubicado en Gral. Acha y Pedro de Valdivia, es porque se trata del único templo en ruinas cuya construcción es anterior al devastador terremoto de 1944. Según destaca una publicación de Destino San Juan, los esfuerzos por mantener en pie esta estructura de principios del siglo XX se enfrentan a la complejidad de que el sitio se encuentra emplazado sobre un terreno privado. La historia de este solar se remonta a la donación realizada por el deán Abel Balmaceda, nacido en 1848, quien cedió la propiedad donde se encontraba su casa paterna con el cargo de construir allí la primera iglesia parroquial de Trinidad, el asilo, el colegio y la casa de ejercicios. Las construcciones originales, que ocupaban toda la manzana, albergaron a las hermanas vicentinas y a las terciarias, creando un complejo que fue pilar de asistencia social en la provincia.

El valor social del sitio es profundo, ya que la Iglesia de Trinidad logró soportar el sismo de 1944 y continuó siendo un centro de vida comunitaria donde se celebraron casamientos, bautismos y comuniones hasta que el terremoto de 1977 afectó su estructura de manera definitiva. Muchos sanjuaninos conservan un vínculo emocional inquebrantable con el lugar debido a que sus antepasados contrajeron matrimonio en esa institución.

image Detalle del altar de mármol. Foto San Juan Antiguo.

El conflicto central que viene hace años gira en torno a la preservación de su identidad. Una de sus aristas es que mientras que desde el área de Patrimonio del Gobierno se ha sugerido en 2024 trasladar el retablo de mármol y las imágenes a otros templos para su protección, la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACODEPAS) se opuso rotundamente. Para los defensores del sitio, trasladar el altar significaría una pérdida de identidad del conjunto, argumentando que no se deben mover las ruinas sino recuperarlas como un espacio que muestre su esplendor original, incluso mediante tecnología 3D. Desde ACODEPAS advierten que San Juan se encuentra en una emergencia patrimonial y que, siguiendo ejemplos internacionales como Antigua Guatemala, solo se requiere voluntad y fondos para que la demolición de estos muros cargados de historia no se convierta en una pérdida irreversible.