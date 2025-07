Las intrigantes ruinas de la Iglesia de Trinidad y por qué es importante recuperarlas

Las acciones se encararon en distintos frentes: recolección de firmas a través de una conocida ONG, seguimiento de la presentación realizada ante la Defensoría del Pueblo dela Nación; el tratamiento del tema en reuniones formales entre sector público y privado en busca de soluciones y el pedido de declaratoria de Patrimonio para su protección municipal y provincial.

image Interior de la antigua iglesia de Trinidad, casamiento de Esther Granado Peralta con Julio Quiroga, en 1924. Foto de San Juan al mundo.

La última acción realizada fue la recolección de firmas a través de la ONG Change, mediante la cual se invitó a las personas a firmar pidiendo la Declaración de la ex Iglesia de la Trinidad y el Asilo de Ancianos, como Patrimonio cultural de San Juan, hasta la primera semana de julio tenía 522 firmas.

En la página dicen: “Solicitamos a nuestras autoridades y legisladores que declaren la ex Iglesia de la Trinidad y el Hogar de Ancianos como Patrimonio Cultural con el objetivo de convertirse en museos. Creemos que la transformación de estos edificios en museos no solo protegerá su legado sino que también servirá para educar a las nuevas generaciones sobre nuestra rica historia y cultura”.

image Foto San Juan Antiguo, como se ve la iglesia desde la calle.

Además, ACODEPAS, organización creada para la defensa del patrimonio de San Juan, presentó en el año 2023 un pedido de intervención a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que pueda terciar en la protección de las ruinas. La respuesta del organismo nacional fue que no pueden actuar ante un bien que aún no tiene protecciones provinciales.

Por otro lado, la directora de Patrimonio, Gladys González, contó que en la reunión del Consejo Provincial de Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan realizada en junio de 2024, se propuso a los miembros de ACODEPAS el traslado del altar de mármol y las imágenes para que el Arzobispado les dé un nuevo destino y protección. La gente de ACODEPAS se opuso rotundamente.

image Foto San Juan Antiguo, detalle del friso de una escena bíblica (¿La resurrección de Lázaro?).

Lo que dice el acta

El expediente N° 1200-000574-2024 “Eleva petición con respecto a Las Ruinas de la Iglesia Vieja de Trinidad”; en el acta consta que la Dirección de Patrimonio pidió en mayo de 2020 una Declaratoria preventiva del bien, explica que eso se mantiene por dos años por ser justamente una declaratoria preventiva.

En julio del 2023, desde la Dirección Patrimonio se solicitó acceder al sitio. El equipo del área técnica realizó una valoración patrimonial del bien identificando las zonas más importantes. En la zona prioritaria hay un retablo de mármol con relieves de la escena que representa.

Por entonces se planteó realizar una nueva declaratoria preventiva. Desde Patrimonio se postuló que como se trata de una propiedad privada solo se puede realizar el fichaje y registro de las rejas, el altar, del retablo y la imagen de un santo.

Se propuso el traslado del retablo y el altar, previo convenio con el Arzobispado, a otra iglesia o a la Catedral, y el modelado en 3D del lugar “para no perder la identidad ya que es un lugar muy importante y que es un elemento anterior al terremoto de 1944, la señalización del sitio, la inclusión en los itinerarios patrimoniales turísticos y religiosos y también la declaratoria del bien integrante del patrimonio cultural en la categoría y sitio solar histórico a la Antigua capilla de Trinidad”.

image Detalle del altar de mármol. Foto San Juan Antiguo.

El arquitecto Jorge Cocinero, presidente de ACODEPAS, no apoyó la propuesta de traslado del altar y manifestó que en otras provincias se conservan las ruinas que tienen el valor de este bien y además lo explotan turísticamente.

“A nadie se le podría ocurrir trasladar unas ruinas, el lugar y sitio donde ha sido esta congregación es ahí. Como pueblo falta cultura de resguardo y por más que sea privado hay leyes que permiten resguardarlo”, dijo Cocinero.

El objetivo es darle el valor patrimonial que se merece dejándola en las condiciones que está, que se recupere como espacio y que se muestre como habría sido a través de una imagen en 3D, hasta poder reconstruirla en algunas partes.

Agregó que siempre hay problemas económicos y que nunca se le da al Patrimonio local el verdadero valor económico, social, cultural que debe tener para recuperarlo. “Tenemos que invertir en patrimonio, si no, se va a ir destruyendo el pensamiento de conservación. Desde el Estado hay que buscar la manera”, dijo Cocinero.

image Una imagen sobrevive a la destrucción. Foto San Juan Antiguo.

El arquitecto Leonardo Correa Fili, tesorero de ACODEPAS, opinó no se puede trasladar el altar y reiteró el pedido para que fuera incluido dentro del registro de bienes arqueológicos de la Nación, dependiente del Instituto Latinoamericano que está en Buenos Aires.

Explicó que trasladar el altar significaría la pérdida de identidad en conjunto, “que sea una propiedad privada no es excusa para no resguardarlo”. Solicitó al Consejo que ayuden a salvaguardar este bien ya que no quedan muchas ruinas monumentales y religiosas.

La historia y los mitos

Según información existente en el archivo del Arzobispado, en el predio, que ocupaba toda la manzana, existía el Asilo de Mendigos, la primera Parroquia de Trinidad y el Colegio El Tránsito de Nuestra Señora.

El terreno donde fueron construidos pertenecía al deán Abel Balmaceda, quien lo donó “con cargo” para la construcción de dichos edificios.

image Detalle de las paredes. Foto San Juan Antiguo.

En ese solar estaba la casa paterna del deán, según consta en un plano de 1876. Balmaceda realizó importantes obras en su vida por lo que fue reconocido con su nombre en escuelas e instituciones de San Juan.

Nació el 4 de febrero de 1848. Balmaceda fue el primer rector del Seminario Conciliar de Cuyo, luego de ordenarse sacerdote en Córdoba en 1875. Fue deán de la catedral y creó y costeó de su propio peculio, la primera iglesia parroquial de Trinidad, el Asilo de Mendigos y Ancianos, el Colegio del Tránsito y la Casa de Ejercicios de la ciudad de San Juan. Monseñor Balmaceda falleció el 24 de marzo de 1924 y fue sepultado en el baptisterio de la Parroquia de Trinidad.

Respecto a este dato, la directora de Patrimonio aseguró que los restos no se encuentran allí, ya que fueron trasladados hace años.

La historia reconstruida por ACODEPAS señala que el predio donde se encuentran las ruinas equivale a un cuarto de manzana que fue vendido en Buenos Aires y se desconoce quiénes son los dueños.

image El mismo friso de mármol, desde otro ángulo. Foto San Juan Antiguo.

La Iglesia de Trinidad habría sido construida en la década de 1920, logró soportar el terremoto de 1944, pero en 1952 sufrió un importante deterioro que no dejó que siguiera en pie completo luego del sismo de 1977.

Su valor radica en que es una de las pocas estructuras supervivientes al devastador terremoto de 1944, que dejó en ruinas prácticamente toda la ciudad, y al seguir en pie en ese lugar se siguieron realizando ceremonias como casamientos, primeras comuniones y bautismos, otorgando al sitio un gran valor social, hasta 1977 en que su estructura quedó afectada definitivamente.

El terreno fue donado por la familia Balmaceda en tres partes: una a las hermanas vicentinas, una orden que llegó a fines del siglo XIX a San Juan, otra a las hermanas Terciarias y la otra para la iglesia de Trinidad.

De esta forma, en el predio convivían varias construcciones: las ruinas de la antigua iglesia, la casa parroquial, un hospicio (el primero que hubo en la provincia) y el convento de las hermanas vicentinas

“Toda esa manzana albergaba un hospicio, una escuela y también una librería y santería, demoler estos muros cargados de historias, cultura y belleza será una pérdida irreversible para el patrimonio de San Juan.

Exigimos que se tomen medidas urgentes para el resguardo y protección de la identidad y cultura sanjuanina. Creemos que, de ser salvado este monumento, marcará un antes y un después en temas patrimoniales en San Juan”, señalaron desde ACODEPAS.

image Foto San Juan Antiguo.

Para esta organización, San Juan se encuentra en emergencia patrimonial. Hay ejemplos en el mundo de la preservación de muchas ruinas, como en Atenas. Pero no es necesario salir del continente, un ejemplo extraordinario es el cuidado de Antigua Guatemala, ciudad de 1543 que mantiene intactos edificios semidestruidos.

Es lo que se mira con añoranza y pizca de envidia desde San Juan. Dicen que sólo se necesita buena voluntad, y fondos suficientes para el cuidado de la historia y la cultura de los sanjuaninos.

(Fuente: Destino San Juan)