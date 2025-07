Los caminos con más posibilidades que analiza el bloquismo y los nombres en danza para las candidaturas

El 7 de agosto es la fecha límite para inscribir frentes en la justicia electoral para participar en las elecciones legislativas de octubre próximo. En el bloquismo aún no deciden cómo será su participación, pero son tres las estrategias con más músculo interno. Por lo pronto, la semana que viene se reunirá la convención y allí terminarán de decidir si irán solos o qué tipo de frente integrarán. Ya hay nombres en danza: apellidos con tradición bloquista y un tapado de mucha experiencia.

Se sienten cómodos con la gestión provincial de Marcelo Orrego y con el eje en el debate provincial. Pero no están dispuestos a resignar un lugar en la lista titular, al menos es lo que afirmaron las fuentes consultadas y mencionaron su alianza en el pasado con el PJ. “Con el peronismo siempre tuvimos un espacio en la lista de titulares”, recordaron.

Con quienes hubo chances de armar un frente, pero ahora lo ven cada vez más lejano es con La Libertad Avanza. Pero con los que sí hay posibilidades vigentes es con la Cruzada Renovadora, de los hermanos Avelín y con Hacemos San Juan, de Emilio Baistrocchi. Las conversaciones no están cerradas y encuentran con ambos espacios coincidencias programáticas.

El otro camino no descartado es ir en soledad, con lista 100% propia. “Nos animamos a ir solos, tenemos dirigentes y dos municipios con gestión para mostrar (Iglesia y Zonda)”, añadieron.

Para cada estrategia, hay nombres distintos circulando. Si la intención es ir en soledad, suenan fuerte nombres conocidos dentro del partido de la estrella como lo son Eduardo Bazán Agrás, Wbaldino Acosta Zapata, Polito Bravo (hijo de Polo Bravo y Laura Adámoli), Macarena Bravo (hija de Alejandro Bravo y Marianela López) o la vicepresidenta del partido, Adriana Rodríguez. Es como en estas elecciones se estrena la boleta única, creen que el gancho será apostar a una figura fácilmente identificable por el electorado bloquista.

Si hay alianza o frente electoral con el orreguismo, el nombre fuerte es Pedro Rizo, histórico dirigente bloquista cuyo hijo asumió como diputado en diciembre pasado. También suena Sebastián Gregori, presidente del comité de Santa Lucía.

La alianza con el peronismo, que supo firmar Polo Bravo con José Luis Gioja en el 2005, tuvo fecha de defunción en diciembre del 2023. En las primeras sesiones convocadas por la Cámara de Diputados el bloquismo con el PJ actuaron en tándem en algunos temas, pero todo se terminó de romper dos meses después. Ahora la relación atraviesa una turbulencia fuerte. No cayó bien que la senadora Celeste Giménez dejara fuera de su nómina de asesores a la ex candidata a diputada nacional, Melisa Naveda, pero lo que cayó peor dentro del partido es que no hubiera un llamado a la presidencia, de acuerdo a lo confirmado por las fuentes.

La próxima semana el partido entrará en zona de definiciones. Habrá reuniones, llamados cruzados y se barajarán posibilidades. Anticiparon que la decisión final será comunicada cerca del 7.