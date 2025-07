Descuentos, 2X1 y promociones especiales, las opciones de los gastronómicos sanjuaninos para el Día del Amigo

“Es una fecha que impacta de manera positiva. Hasta el último relevamiento las reservas no superaban el 30%, pero esperamos que estos números se recuperen. El año pasado había más del 50% en las reservas confirmadas a esta altura. Cae un domingo y eso genera que la gente se pase el día completo en una finca, pero al ser fin de semana se espera que se mueva viernes, sábado y no solo un día”, explicó Tamara Boggian, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan.

Un detalle no menor es que al ser fin de semana algunos espacios sumaron opciones y más horarios de atención para recibir a los grupos de amigos que buscan pasar un momento de distención degustando delicias locales. Así hay quienes incorporaron desayunos, meriendas o hasta almuerzos.

En un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan sobre las promociones publicadas se detectaron dos factores que quizás inciden en las bajas reservas. Por un lado, algunos locales aun no publican cómo estarán viviendo el Día del Amigo, por lo que sus seguidores no están informados sobre si habrá descuentos o promociones especiales; por el otro, dentro de los sí comenzaron a publicar, no todos comparten precios, lo que puede terminar incidiendo a la hora de elegir cómo celebrar con las amistades.

Pese a ello, hay algunos espacios que ya están palpitando esta fecha especial y esperan poder celebrarlo con todo.

Las propuestas de los gastronómicos sanjuaninos para el Día del Amigo

Mai-Kai Grow Café Bar

Durante sábado y domingo estarán vigentes dos promociones. Por un lado, 15% de descuento en las opciones para compartir que tiene el menú, y 2X1 en coctelería de autor.

Sierras Azules – Atardecer en la finca

Ideal para la previa el Día del Amigo de la mano de un buen vino. El Atardecer en la Finca será el viernes 18 de julio de 17 a 20 horas. Degustaciones, cocteles con vino, caminata por los viñedos con cata dirigida, selección de fiambres y DJ en vivo. Cupos limitados, $45.000 por persona.

Le Brunch

Las promociones compartidas estarán vigentes solo el sábado 19 de julio. Las mismas son 2X1 en tragos y vinos, música en vivo y un menú especial.

Rocknrolla Bar

Para quienes desean comenzar a celebrar desde antes, las promociones estarán vigente durante toda la semana desde las 19 horas. Incluye promociones con comida más bebida y 2X1 en Happy Hour hasta las 22:30hs.

Palito Restó

Durante toda la semana, pidiendo un vino Portillo para acompañar tus comidas, el segundo llega de regalo, para disfrutar en la mesa o en casa. Esta promoción es solo válida en el local de Lat. De Circunvalación 261 sur.

Entre Montañas

Para quienes buscan una alternativa distinta para el domingo, la casa de té estará ofreciendo una propuesta a carta libre de desayuno o merienda. Además, sumará la opción de almuerzo con show de violín en vivo.