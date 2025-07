En Albardón, Orrego inauguró un renovado centro de salud y anunció más obras sanitarias para San Juan

"Cuando una mamá viene acá, no viene a buscar una receta, viene a buscar soluciones. Cuando una persona mayor se acerca, no viene a tomarse la presión, viene a buscar dignidad", expresó Orrego en su discurso, donde destacó la importancia de fortalecer los servicios de atención primaria. Además, señaló: "No contamos con los mismos recursos que otras administraciones, pero sí con algo muy importante: el apoyo de la gente y la unidad de los sanjuaninos".

El CAPS de Las Tierritas fue completamente remodelado y ahora cuenta con 117 m² distribuidos entre consultorios, sala de enfermería y vacunación, sala de espera, baños, recepción, depósito, y un espacio específico para residuos patológicos. A la estructura original de 90 m² se le sumaron 27 m² nuevos, optimizando la funcionalidad y comodidad del centro.

La intervención permitirá brindar servicios sanitarios de calidad a personas de todas las edades pertenecientes a la Zona Sanitaria II del Ministerio de Salud de la provincia. "Vamos a poner todo el empuje para terminar este plan ambicioso de 50 CAPS nuevos en toda la provincia", afirmó Orrego, dejando en claro que la salud será uno de los pilares de su gestión.

Finalmente, el gobernador recordó que San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública, bajar un impuesto y garantizar el boleto educativo gratuito, como muestra del rumbo que busca mantener su administración. "Ese es el camino que ha tomado San Juan, ese es el norte, y no vamos a dejar de trabajar", concluyó.