Apareció otra víctima de la banda que falsificaba DNI en el Registro Civil de Pocito: lo endeudaron por $60 millones

En diálogo con Infobae, Fernando relató el calvario que comenzó en marzo pasado, cuando comenzaron a llegarle avisos de deudas de bancos, financieras y comercios. “Primero eran 17 millones, el pico fue de 60, ahora estoy en 34”, explicó, aún con incredulidad por todo lo que le tocó enfrentar. Su situación le impedía realizar trámites básicos: no podía votar, inscribir a su hijo ni siquiera certificar su propia muerte en caso de fallecer. “Si me moría, no se podía comprobar que era yo”, confesó con una mezcla de humor negro y desesperación.