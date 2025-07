Cerró un complejo de canchas de fútbol 5 de Capital y ahora alquilan el predio: la millonaria cifra que piden por mes

Actualmente, el escenario cambió por completo. El lugar está desocupado y un cartel de “alquiler” cuelga en sus rejas. La propiedad está siendo gestionada por la inmobiliaria Figueroa, que busca un nuevo destino para el espacio que supo albergar incontables noches de fútbol y camaradería. La noticia generó sorpresa entre clientes habituales, muchos de los cuales no estaban al tanto del cierre.

c4b6cf3f-1520-426b-b653-6ebec1b7091b

El terreno tiene una superficie total de 3.800 metros cuadrados. Dentro del predio se incluye un galpón de 620 metros cuadrados aproximadamente y la cancha principal de césped sintético, todo contenido en un solo lote.

Con respecto al precio del alquiler, fuentes del sector inmobiliario le indicaron a este diario que la mensualidad solicitada es mayor a $5.000.000 -5 mil dólares, más exactamente-. También manifestaron que el valor podría negociarse, dependiendo del tipo de proyecto que se proponga.

image Futboleros fue uno de los complejos de fútbol 5 más conocidos de la provincia.

Las consultas no tardaron en llegar. Durante los últimos días, se supo que la inmobiliaria recibió llamados de interesados no solo de San Juan, sino también de Mendoza. Incluso algunos antiguos clientes del complejo futbolero están evaluando la posibilidad de unirse entre tres o cuatro para tomar el alquiler y reabrir el lugar, expresaron.

También hubo contactos desde el sector gastronómico. En particular, algunos emprendedores manifestaron interés en utilizar la parte delantera del predio para instalar un local gastronómico. Sin embargo, esas intenciones aún no pasaron de una primera llamada telefónica, y no se concretaron propuestas formales.