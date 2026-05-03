Planeta Lúdico: un refugio de libertad plena y creativa para niños de 15 a 99 años

En un escenario mundial nos exige ser productivos, lógicos y predecibles, existe un territorio en San Juan donde las reglas del sistema quedan en la puerta . Se llama Planeta Lúdico . Al ingresar, el visitante se encuentra con un espacio en transición, un "caos" necesario que, según su fundadora, Patricia Savastano, es el paso previo a la creación de un nuevo orden.

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Savastano, artista de profesión con más de 20 años de carrera en Europa y una vida que incluyó siete años encontrándose diariamente consigo misma en la jungla, regresó a su provincia natal para plantar una semilla que hoy es un bosque de creatividad. "Lo lúdico es aquello que nos permite transitar la vida como cuando éramos niños", explicó Patricia, quien se define como una practicante del "apostolado del estupor".

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Para ella, la creatividad no es un talento reservado para unos pocos elegidos, sino un derecho humano que se nos va arrebatando con el tiempo. "Mi credo es que somos animales pensantes divinos. A lo largo de la vida nos van quitando lo 'animal': si te pica no te rasques, si te duele no llores, no te enojes. Nos queda lo pensante, que es lo que más nos estimulan, y lo divino, que es la poética", comentó.

Planeta Lúdico nació hace siete años para proteger esa chispa divina. Es un espacio diseñado específicamente para la población joven y adulta (de los 15 años en adelante). La elección de la edad no es caprichosa: "Los niños ya tienen esa parte libre y estimulada; el espacio es para nosotros. Se dice que no dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar", reflexionó la artista, invitando a la tercera, cuarta y hasta sexta edad a sumarse a la aventura.

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"Se dice que no dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar"

La propuesta de Savastano trasciende lo estético; se trata de salud. En su visión, el arte permite plasmar emociones que la mente no puede resolver. Ya sea a través de la escritura, la escultura o el movimiento, el objetivo es transitar los cambios entre el "caos" y el "cosmos".

"Cuando aparece un síntoma en el cuerpo, es información de que algo no funciona. El arte permite crear un caos para encontrar un nuevo cosmos", explicó la también docente, cuya labor también se extiende al mundo digital. En su canal de YouTube (Patricia Savastano) y en blogs como "pat-alabartola.blogspot.com" o "voz-de-sirena.blogspot.com/", comparte años de investigación sobre la libertad de expresión y la vida fuera del sistema económico tradicional.

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Micrófono abierto y ensamblaje creativo: lo que se viene

El espacio se prepara para una agenda intensa. Una de las propuestas más esperadas es el "Micrófono Abierto" el próximo 10 de mayo (17:00). No se trata solo de un evento musical, sino de un ejercicio de valentía y autodescubrimiento. "Es un lugar donde la gente se puede experimentar: contando su historia, cantando, improvisando o leyendo cosas propias y también ajenas. Es para ejercitarse en ser titular de la propia historia", describió Savastano.

Además, se viene el taller de "Ensamblaje Creativo", una experiencia de arte-terapia y reciclaje. Utilizando chatarra y objetos diversos, los participantes aprenden a mirar con "ojos de tonto" (mirar sin el pasado y sin juicios). "Michelangelo decía que él no decidía, sino que recibía desde el mármol la información. Nosotros buscamos recibir esa sugerencia de la chatarra para elaborar emociones y celebrar la vida", expuso la Pato.

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Un espacio sostenido por la comunidad

Construir Planeta Lúdico no ha sido sencillo. Patricia reconoció que el espacio se sostiene por pura "obstinación" y la colaboración de amigos de Europa y de San Juan. Sin embargo, el esfuerzo ha generado deudas que hoy la llevan a realizar una acción especial: un mercadito y remate.

Hija de los dueños de la recordada empresa de viajes Savastano, Patricia ha recorrido el mundo y siempre trajo consigo "bellezas y maravillas". Ahora, esos objetos y su propia obra artística estarán a la venta para sanear el espacio y continuar con las obras, como la construcción de un baño para discapacitados. "Necesitamos de todo: desde materiales como hierro o Durlock, hasta gente que quiera venir a ayudar a limpiar, organizar o simplemente a tomar unos mates. Todo es bienvenido", concluyó la multifacética artista.