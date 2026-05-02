Una mujer policía y su hija de un año murieron tras chocar con un camión

Una mujer policía de 32 años y su hija de 1 murieron tras un violento choque frontal contra un camión en la provincia de San Luis, la víctima viajaba junto a su marido, que conducía la camioneta y resultó herido.

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Medios de la vecina provincia informaron que la víctima fatal se llamaba Silvina Enriquez, -que era cabo y prestaba servicios en Buenos Aires, aunque estaba de licencia- junto a la niña, fallecieron en el acto, mientras que el conductor fue derivado de urgencia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, bajo el diagnóstico de politraumatismos.

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la ruta nacional 146, a la altura del kilómetro 161, cerca de la localidad de Beazley, cuando el utilitario en el que viajaban impactó de frente contra un camión de carga que circulaba en sentido contrario.

Personal de la fuerza participó del velatorio y despedida de las víctimas que se realizó este sábado a las 10.30, en Salto de Las Rosas, señaló el medio “Info Ya”, al tiempo en que iniciaron una colecta a través de redes sociales con el fin de abordar los honorarios del propio servicio.