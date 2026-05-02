sábado 2 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Luis

Una mujer policía y su hija de un año murieron tras chocar con un camión

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado. El vehículo era conducido por su marido que resultó herido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer policía de 32 años y su hija de 1 murieron tras un violento choque frontal contra un camión en la provincia de San Luis, la víctima viajaba junto a su marido, que conducía la camioneta y resultó herido.

Lee además
Imagen ilustrativa
Atraco

Un encapuchado irrumpió en una casa de San Martín y le robó a una mujer de 90 años
La familia, al momento de ver el video del choque.
Repercusiones

"Su muerte no puede quedar en la nada": qué dijo la hija de la mujer fallecida tras ser atropellada por un colectivo en Avenida Libertador

Medios de la vecina provincia informaron que la víctima fatal se llamaba Silvina Enriquez, -que era cabo y prestaba servicios en Buenos Aires, aunque estaba de licencia- junto a la niña, fallecieron en el acto, mientras que el conductor fue derivado de urgencia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, bajo el diagnóstico de politraumatismos.

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la ruta nacional 146, a la altura del kilómetro 161, cerca de la localidad de Beazley, cuando el utilitario en el que viajaban impactó de frente contra un camión de carga que circulaba en sentido contrario.

Personal de la fuerza participó del velatorio y despedida de las víctimas que se realizó este sábado a las 10.30, en Salto de Las Rosas, señaló el medio “Info Ya”, al tiempo en que iniciaron una colecta a través de redes sociales con el fin de abordar los honorarios del propio servicio.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer terminó muy golpeada en la cabeza tras el brutal ataque por parte de su ex en Pocito

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Kicillof suspendió la ayuda alimentaria y crece la tensión interna

Bullrich cargó contra Kicillof por el robo a un niño de 12 años: "No hacen nada"

Allanaron una sede del Turismo Carretera y los talleres de 8 equipos

El tesorero de la AFA bajo la lupa: lo investigan por declarar bajos ingresos y no pagar Ganancias en 2024

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque

Minería, obra pública y la ampliación del Tren de Cercanías, entre los ejes del discurso de Alfredo Cornejo en Mendoza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque
Capital Federal

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Una mujer policía y su hija de un año murieron tras chocar con un camión
San Luis

Una mujer policía y su hija de un año murieron tras chocar con un camión

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270
Redes sociales

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque
Capital Federal

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares video
Infracciones y algo más

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares

Te Puede Interesar

San Juan es la provincia argentina con mayor cantidad de km2 de áreas protegidas, aunque algunas aún no tienen un plan de manejo
Conservación

San Juan es la provincia argentina con mayor cantidad de km2 de áreas protegidas, aunque algunas aún no tienen un plan de manejo

Por Myriam Pérez
Así es la iglesia del pastor evangelista, acusado por el crimen del hombre de 78 años en Pocito
Exclusivo

Así es la iglesia del pastor evangelista, acusado por el crimen del hombre de 78 años en Pocito

De San Juan a La Vuelta a España: quién es la joven que será la primera representante argentina en un torneo top de ciclismo video
Crack

De San Juan a La Vuelta a España: quién es la joven que será la primera representante argentina en un torneo top de ciclismo

Una obra sanjuanina llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una interpelación mundial
Talento nuestro

Una obra sanjuanina llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una interpelación mundial

Con un equipo alternativo, Boca le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero
Torneo Apertura

Con un equipo alternativo, Boca le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero