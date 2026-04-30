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Atraco

Un encapuchado irrumpió en una casa de San Martín y le robó a una mujer de 90 años

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando la víctima se encontraba sola en su vivienda. El delincuente la amenazó y escapó con dinero en efectivo y un celular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un delincuente con el rostro cubierto golpeó la puerta de una vivienda en San Martín y, tras ser atendido por una mujer de 90 años, entró a asaltarla. La anciana se encontraba sola porque minutos antes su esposa había salido de la vivienda.

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Fuentes policiales contaron que el episodio se registró cerca de las 22 del martes 29 de abril en una vivienda ubicada sobre calle Quiroga, entre San Juan y Mitre. En ese momento, Lila Inglese -la víctima- había quedado sola, ya que su esposo se había ausentado del domicilio por unos 15 minutos.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el sujeto golpeó la puerta, ella abrió y el individuo ingresó a la casa. Una vez adentro, le exigió dinero y ella le entregó todo lo que tenía sin oponer resistencia. Además, se llevó un celular antes de darse a la fuga.

El que hizo la denuncia fue su esposo, de apellido Cisneros, quien la auxilió cuando llegó al domicilio y dio aviso a los policías de la Comisaría 19na de San Martín. En el caso quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Fue el propio marido, de apellido Cisneros, quien al regresar entrevistó a los efectivos de la Comisaría 19ª y relató lo sucedido.

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