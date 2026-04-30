Duelo en la UNSJ: falleció el exdecano de Ingeniería Mario Fernández

La comunidad universitaria se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del Esp. Ing. Oscar Mario Fernández, quien fuera Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y uno de los máximos referentes de la institución. Las autoridades de la unidad académica informaron con profundo pesar la partida de quien desarrolló una destacada y extensa trayectoria, iniciada como estudiante y consolidada a través de los años como graduado, docente e investigador.

A lo largo de su carrera, Fernández ocupó roles fundamentales para el crecimiento académico y técnico de la provincia. Se desempeñó como subjefe de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, fue Vicedecano y finalmente Decano de la facultad. Su figura es recordada no solo por su capacidad profesional, sino por ser un ferviente defensor de la UNSJ y por una calidad humana que marcó a generaciones de colegas y alumnos.

Desde la institución expresaron sus más profundas condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad universitaria, destacando que su labor honró a la casa de estudios en cada paso de su vida.

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