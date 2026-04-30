El raro pez nunca antes visto en San Juan que quedó en la mira de los investigadores

Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ realizaron el primer registro de un pez del género Hoplisoma en San Juan. Foto: FCEFN

Un hallazgo inédito en San Juan puso en alerta a la comunidad científica: investigadores de la Universidad Nacional de San Juan detectaron por primera vez un pez no registrado en la región, cuyo origen aún genera interrograntes y podría tener implicancias ecológicas.

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El equipo de biólogos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ reportó el primer registro del género Hoplisoma en la provincia, un pez conocido como bagre limpiafondo o coridora en el ámbito del acuarismo. El descubrimiento, realizado por especialistas del Gabinete de Diversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA), fue publicado en la revista científica International Journal of Aquatic Biology.

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El estudio, liderado por Agustina Valenzuela, Fabricio Gómez, Rodrigo Gómez Alés y José Villavicencio, confirma la presencia de este género en San Juan y amplía su distribución hacia la región Andino–Cuyana, donde no existían antecedentes de peces de la familia Callichthyidae.

El hallazgo se produjo durante monitoreos ictiológicos realizados entre 2023 y 2024 en el efluente del Dique José Ignacio de la Roza, en un sector del Río San Juan con baja corriente y abundante vegetación. Allí se capturaron diez ejemplares mediante redes pasivas y de arrastre, que luego fueron analizados en laboratorio a partir de estudios morfométricos.

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Los resultados permitieron identificar características propias del género Hoplisoma, aunque los investigadores advierten que aún se requieren estudios genéticos para determinar con precisión la especie, que podría estar vinculada a H. osvaldoi o H. paleatus.

Desde el punto de vista científico, el descubrimiento abre al menos dos hipótesis: que se trate de una población nativa que pasó desapercibida por su comportamiento o baja abundancia, o bien que haya sido introducida por acción humana, posiblemente a través del comercio de peces ornamentales.

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Ambos escenarios plantean desafíos. Mientras el primero ampliaría el conocimiento sobre la biodiversidad local, el segundo encendería alertas por el posible impacto de especies exóticas en los ecosistemas acuáticos.

Con este registro, San Juan alcanza las 28 especies de peces documentadas y refuerza la necesidad de profundizar los estudios sobre su fauna acuática. Para los investigadores del DIBIOVA, este tipo de hallazgos resulta clave en un contexto de creciente presión ambiental, donde la conservación y el manejo de los recursos naturales dependen cada vez más del conocimiento científico.

FUENTE: Facultad de Ciencias Exactas, UNSJ