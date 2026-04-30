jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impacto científico

El raro pez nunca antes visto en San Juan que quedó en la mira de los investigadores

Un equipo de la UNSJ registró por primera vez un pez del género Hoplisoma en San Juan, abriendo interrogantes sobre su origen e impacto ambiental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ realizaron el primer registro de un pez del género Hoplisoma en San Juan. Foto: FCEFN

Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ realizaron el primer registro de un pez del género Hoplisoma en San Juan. Foto: FCEFN

Un hallazgo inédito en San Juan puso en alerta a la comunidad científica: investigadores de la Universidad Nacional de San Juan detectaron por primera vez un pez no registrado en la región, cuyo origen aún genera interrograntes y podría tener implicancias ecológicas.

Lee además
Investigan en San Juan el impacto del loro barranquero en la producción de pistacho.
Investigación

Loros barranqueros y pistacho en San Juan: qué dice la ciencia sobre el impacto en la producción
Imágen ilustrativa 
2° edición

Abren convocatoria nacional con beneficios gratuitos para PyMEs: cómo participar desde San Juan

El equipo de biólogos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ reportó el primer registro del género Hoplisoma en la provincia, un pez conocido como bagre limpiafondo o coridora en el ámbito del acuarismo. El descubrimiento, realizado por especialistas del Gabinete de Diversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA), fue publicado en la revista científica International Journal of Aquatic Biology.

image

El estudio, liderado por Agustina Valenzuela, Fabricio Gómez, Rodrigo Gómez Alés y José Villavicencio, confirma la presencia de este género en San Juan y amplía su distribución hacia la región Andino–Cuyana, donde no existían antecedentes de peces de la familia Callichthyidae.

El hallazgo se produjo durante monitoreos ictiológicos realizados entre 2023 y 2024 en el efluente del Dique José Ignacio de la Roza, en un sector del Río San Juan con baja corriente y abundante vegetación. Allí se capturaron diez ejemplares mediante redes pasivas y de arrastre, que luego fueron analizados en laboratorio a partir de estudios morfométricos.

image

Los resultados permitieron identificar características propias del género Hoplisoma, aunque los investigadores advierten que aún se requieren estudios genéticos para determinar con precisión la especie, que podría estar vinculada a H. osvaldoi o H. paleatus.

Desde el punto de vista científico, el descubrimiento abre al menos dos hipótesis: que se trate de una población nativa que pasó desapercibida por su comportamiento o baja abundancia, o bien que haya sido introducida por acción humana, posiblemente a través del comercio de peces ornamentales.

image

Ambos escenarios plantean desafíos. Mientras el primero ampliaría el conocimiento sobre la biodiversidad local, el segundo encendería alertas por el posible impacto de especies exóticas en los ecosistemas acuáticos.

Con este registro, San Juan alcanza las 28 especies de peces documentadas y refuerza la necesidad de profundizar los estudios sobre su fauna acuática. Para los investigadores del DIBIOVA, este tipo de hallazgos resulta clave en un contexto de creciente presión ambiental, donde la conservación y el manejo de los recursos naturales dependen cada vez más del conocimiento científico.

FUENTE: Facultad de Ciencias Exactas, UNSJ

Temas
Seguí leyendo

Anuncian que llegan Los Herrera a San Juan: fecha y lugar donde se presentarán

Día del Trabajador: cómo funcionarán los servicios este viernes feriado en San Juan

Los estatales de San Juan cobran antes del Día del Trabajador y se adelanta conectividad a docentes

Ladridos, fe y mucha emoción: San Juan bendijo a sus mascotas en una concurrida jornada

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Pocas certezas en San Juan tras la millonaria venta de una red inmobiliaria que opera en la provincia

Video: la tierna sorpresa que se llevó un trabajador en un campamento minero en San Juan

Por el finde largo, en San Juan habrá operativos con más de 400 policías

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Pachakamaq, el cóndor que fue rescatado y volvió a volar.
Historia

Quién es Pachakamaq, el cóndor sanjuanino que volvió a las altas cumbres

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan
En el centro

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos
Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Te Puede Interesar

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio
Lo último

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil
Cámara de Diputados

Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial
Expectativa

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino y provcó la reacción en contra de los vecinos.  Vicuña apunta a reactivar obras viales en La Rioja y retomar el vínculo institucional tras el freno judicial.
Nuevo escenario tras el conflicto

Vicuña busca retomar operaciones en La Rioja y ya hubo una reunión con el gobierno de Quintela

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años
Con tobillera electrónica

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años